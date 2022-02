Se conocieron más detalles del accidente de Verónica Lozano

martes 15 de febrero de 2022 | 6:00hs.

De visita en Aspen, Colorado, Verónica Lozano tuvo un duro accidente que la dejó en silla de ruedas de forma momentánea.

Según trascendió, la aerosilla en la iba la conductora quedó mal trabada. Luego de más de un minuto colgada, Lozano no soportó más su peso y cayó desde 7 metros de altura. Las personas que estaban a su alrededor se aproximaron para asistirla lo más rápido posible y una de ellas fue Analía Franchín, su gran amiga.

“Vero estaba con Analía Franchín y con otra amiga. Lo que me cuentan es que cuando ella subió a la aerosilla, la silla le quedó mal trabada por los palos de esquí. Vero no se tiró. Ella aguantó lo que pudo”, dijo el periodista Pampito dejando en claro que fueron momentos de mucho dramatismo tanto para Vero como para sus amigas que viajaron con ella y trataron de auxiliarla al momento.

El sábado, Vero decidió compartir en las redes fotos de su viaje e hizo una reflexión: “Siento un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera”.