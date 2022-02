Wado de Pedro invitó a Herrera Ahuad a sumarse a las campañas contra el bullying

lunes 14 de febrero de 2022 | 19:18hs.

El minsitro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, invitó al gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad a sumarse a las campañas de lucha contra el bullying que encabeza junto a un grupo de allegados y conocidos con quienes busca concientizar a los argentinos acerca del respeto por el prójimo.

"El gobernador @herrerayflia además de ser un ejemplo de superación, es una gran persona. Le propuse que a partir de su experiencia se sume a las actividades que estamos organizando para trabajar por la integración y prevenir sobre el bullying en los colegios", afirmó en su cuenta personal de Twitter Wado de Pedro.

Así, la invitación llegó a través de la red social, luego de que en la misma red se viralizará un video en el que se los ve a ambos funcionarios relatando una anécdota en la que cuentan, entre risas, como llevan adelanta las charlas oficiales teniendo los dos dificultades en el habla, De Pedro, y en la audición, Herrera Ahuad.

El video en cuestión se filmó con las Cataratas del Iguazú como escenario, durante el encuentro de gobernadores del Norte Grande, el viernes pasado. Lo subió la cuenta "La remisería de la Rosada”, usuario de Twitter que cuenta los movimientos del Ministro nacinoal casi siempre con una cuota de humor.

El diálogo es el siguiente:

De Pedro: Y una vez me dice, ‘las reuniones con vos me sirven, las reuniones con vos me sirven más, porque yo escucho poco y vos repetís mucho’, cuenta el ministro.

Herrera Ahuad: Así es, así es -entre risas-. La verdad, que sí, te lo dije porque claro tengo que estar muy atento. Ahora que tengo el dispositivo todos me preguntan, pero antes que no tenía el dispositivo, estaba con un audífono y escuchaba prácticamente nada. Cuando estaba con vos sabía que venía la segunda parte. ¡Y es cierto, sabía que venía la segunda parte!.