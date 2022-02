Asesinato de Camargo de Lara: “por ahí se metió con mala junta o lo casaron y se lo llevaron por envidia”

lunes 14 de febrero de 2022 | 12:39hs.

Se cumplió poco más de una semana del asesinato del joven de 19 años Ariel Camargo Lara en Bernardo de Irigoyen, si bien hay dos personas detenidas por hecho, la familia pide justicia.

En sentido, familiares de la víctima dieron a conocer que los investigadores constantemente están brindándoles información y que siguen paso a paso la investigación para esclarecer el hecho. Además agradecieron el apoyo del todo el pueblo de Irigoyen.

“Estamos todos muy triste con lo que pasó la familia destrozada, era un muchacho joven con toda la vida por adelante. Estamos muy tristes y angustiados”, señaló Sergio Lara, tío de la víctima que fue encontrado días atrás en una zona de malezas con un tiro en la cabeza.

En cuanto al hecho, Sergio indicó que la policía está constantemente junto a la familia dando a conocer todos los movimientos de la investigación, aunque reconoció que todo es hermetismo para no echar a perder el trabajo. “Están trabajando, pero todavía no se sabe nada. La investigación está yendo despacito, dando pasos certeros”, manifestó y añadió “Ariel era un chico alegre, se llevaba con todo el mundo, tenía amigos, una novia con quien convivía; lo único es que por ahí se metió con mala junta o le casaron y se lo llevaron por envidia o por algo que pasó, la verdad no sabemos que paso porque lo mataron. Si fue una venganza o algo así, por el chico no tuvo ni chance de defenderse”.

En cuanto a los detenidos, uno es un joven de Bernardo de Irigoyen y el otro un hombre de nacionalidad brasilera. “Eso nos pasó el jefe de la Regional, de todas formas nos dijo que hay más gente involucrada todavía, hay otros terceros que están investigando para ver qué relación tienen con el crimen”.

Por último, el tío de la víctima agradeció a la policía, vecinos y amigos quienes brindaron todo su apoyo en este momento difícil.

“No me queda más que agradecerle a toda la gente que colaboró, que estuvo, los vecinos que salieron a las calles que dieron la cara o amigos que en ningún momento dudaron en salir a pedir justicia por el chico, por la amistad que tenemos en el pueblo, entonces agradecerle a toda esa gente que colaboraron, que estuvieron buscando durante cuatro días con más o menos diez vehículos en los montes de las chacras. De mi parte y de la familia agradecido por eso, la colaboración que cada uno hizo dejando sus compromisos de lado para dar ese aliento y ese grito de Justicia”, cerró.