Otras estaciones de servicios suben precios y limitan venta a extranjeros

lunes 14 de febrero de 2022 | 5:00hs.

Tras la decisión de la petrolera YPF de asignar un cupo de 40 litros por cliente extranjero y un valor diferencial de 150 pesos por litro para la nafta y el gasoil premium en Posadas y Candelaria, algunas estaciones con bandera de otras petroleras cambiaron sus precios y estrategias de venta.

Así, por caso, una estación de bandera Shell en Posadas aplicó también un surtidor especial para extranjeros a igual valor que lo dispuesto por YPF (150 pesos por litro). Otra estación con la marca Axion en Posadas elevó sus precios, disponiendo para la nafta súper un valor de 130 pesos por litro y el gasoil común a 130,2. En tanto la nafta premium se ofrecía a 145 pesos en el cartel de precios del negocio. Con la visita recurrente de consumidores paraguayos otra estación de bandera Axion informó con un cartel en un surtidor que aceptaba la compra con guaraníes al cambio de 35 por peso.

A pesar de los nuevos condicionamientos para muchos consumidores, varias estaciones (especialmente las de YPF) se mostraban ayer con falta de productos. Especialmente en Posadas se notaba la escasez de nafta súper y gasoil común. Así, mientras en algunas estaciones no había productos para vender y se mostraban vacías, en otras expendedoras varios automovilistas (nacionales y extranjeros) hacían fila para cargar combustibles.

Según el diario Ámbito Financiero, que ayer difundió los precios diferenciados aplicados en Posadas y Candelaria, por el momento, la resolución de YPF no descarta que en los próximos días la venta diferenciada pueda extenderse a otras localidades fronterizas de la provincia.

En tanto en otras ciudades misioneras el abastecimiento era irregular. En Puerto Iguazú ayer por la tarde había filas en las estaciones de la ciudad pero el abastecimiento se mostraba fluido. Desde otras localidades en tanto señalaron la escasez recurrente de los combustibles más económicos.

Vale recordar que el viernes el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) se mostró en contra de venta diferenciada a turistas, porque afectaba la competitividad de las expendedoras.

“Realmente son medidas irrelevantes que ya se aplicaron en otras ocasiones experimentales. Obligaban a que todas las estaciones, no solamente las de YPF, tuvieran precios para turistas y precios para argentinos e inutilizaba a las estaciones en su mitad porque tenían combustibles en los tanques que no se podían vender porque no habían extranjeros”, comentó el directivo.

En tanto pidió que Nación envíe más combustible a la provincia. “La verdadera solución es que se envíe el combustible que en Misiones se necesita”, reafirmó.