Guaraní insistió y explotó de alegría

lunes 14 de febrero de 2022 | 6:08hs.

El actor menos pensado decretó lo que un estadio quería, lo que un equipo buscó durante más de 180 minutos. En el fútbol muchas veces no se habla, no se escribe, de justicia. Mandan los resultados, pero también muchas veces manda la lógica.

Guaraní fue más que Sol de América en toda la serie. Equivocó caminos en Formosa y ayer, en la revancha de la final de la región Litoral Norte, volvió a demostrar que tenía más ganas que su rival de jugar por el ascenso al torneo Federal A.

Jonatan Medina se metió en el corazón de muchos hinchas franjeados, porque a los 43 minutos del complemento, cuando parecía que todo se encaminaba hacia los penales, encontró la pelota en el área, la mandó al fondo de la red y le dio la clasificación a la Franja a la finalísima por el ascenso.

El 1-0 no reflejó la superioridad de Guaraní, pero sí dejó en claro que en la serie hubo un equipo que quiso jugar y otro que prefirió consumir minutos. Sol nunca tuvo ideas claras, más que romper el juego de su rival y lo logró por momentos ayer en un Clemente Argentino Fernández de Oliveira repleto, hasta que Medina dijo basta.

Desde que comenzó el partido, Guaraní se plantó en campo rival. Tomó nota de lo que pasó en Formosa y Alan Almirón entró en lugar de Manuel Roa para darle más opciones ofensivas. Tuvo rédito el cambio, porque la Franja eligió la derecha para atacar.

El tándem Tarrito Pérez-Almirón estuvo activo durante los primeros minutos ante un Sol de América por de más pasivo y que solamente atinó a hacer tiempo para cortar los ataques de Guaraní.

A los de Villa Sarita les faltó la puntada fila. El pase justo en los últimos metros para dejar mano a mano a Valsangiacomo o Barinaga frente a un Acevedo que, cuando le tocó, respondió bien.

Centros cruzados, llegadas hasta el fondo de Tarrito Pérez por derecha y Medina por izquierda fueron los intentos constantes de un Guaraní que puso la pelota contra el piso cuando pudo y buscó las mejores opciones.

El pitazo final le dio a un abombado Sol de América un poco de aire, que le sirvió para comenzar mejor el complemento con un par de corridas de Estigarribia, quien rápidamente se quedó sin aire y a los pocos minutos pidió el cambio.

No hubo nada más de parte de los formoseños. Apenas algún córner aislado, producto de algún error de la defensa franjeada. Nada más.

Guaraní probó desde afuera con un remate de Cardozo y otro de Motta, hasta que hilvanó varios pases y Juan Manuel Rodríguez mandó la pelota al centro del área. Valsangiacomo se anticipó a su marca, pero Acevedo le ahogó el grito al goleador franjeado.

No le importó al dueño de casa. Cuando parecía que la serie se encaminaba a los penales, Medina apareció en el área. Primero falló, pero el rebote le quedó nuevamente al defensor, que estampó el 1-0 y desató el festejo en Villa Sarita.

Si no sufre no es Guaraní. Frase que parece repetirse hasta el hartazgo. Pero ayer el sufrimiento fue por no poder encontrar antes lo que la Franja ya merecía. Los de Carlos Marczuk buscaron más, pero recién al final, como si fuese una película, encontraron el premio.

El domingo, desde las 18 y en cancha de Güemes en Santiago del Estero, Guaraní jugará el partido que tanto esperaba: la finalísima por el ascenso al Federal A. El rival será Juventud Antoniana, que eliminó a Talleres de Perico, y ahí, otra vez, la Franja deberá demostrar que merece subir un escalón en el fútbol argentino.