Le robaron el celular, simuló recompensa y el ladrón cayó

lunes 14 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Kati es una joven tucumana que viajó desde su provincia natal hasta Mar del Plata para disfrutar de sus vacaciones en la ciudad balnearia. En sus planes no estaba previsto ser víctima de un robo y así perder su celular. Sin embargo, logró recuperar su dispositivo móvil y para eso tuvo que idear un plan que incluyó una trampa para el ladrón.

La joven contó en sus redes sociales lo que tuvo que hacer para recuperar su iPhone 12 Pro Max y acudió a un grupo de Facebook de La Feliz para contar lo que le había pasado. Entre tantos mensajes recibió el que más esperaba: alguien le iba a devolver el celular a cambio de la recompensa. Un hombre le aseguró que tenía su iPhone y que se lo iba a entregar para cobrar los 60 mil pesos que Kati ofrecía. La joven aceptó y pactaron el encuentro. Sin embargo, la chica había tomado una decisión sobre la recompensa: no iba a entregarla. Así contó su accionar en su cuenta de Twitter, cuyo usuario es @kdiezdelvalle_.

“Me robaro el cel ayer en Mar del Plata, es una verdulería. Le dije que si me lo devolvía le daba 60 mil pesos de recompensa. Me pidieron mi número por ‘las dudas’, a la noche me llamó diciendo que lo ‘encontró’. Lo fui a buscar, me lo dieron y salí corriendo. Esta que te voy a dar recompensa”, tuiteó la joven tucumana.