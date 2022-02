Vacunación contra la rubéola y sarampión

lunes 14 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Desde el 29 de diciembre de 2020 se lleva adelante un Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19. En simultáneo, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de completar el esquema obligatorio, sobre todo en la población pediátrica.

En esa línea y teniendo en cuenta la necesidad de reforzar otras vacunas también se encara una Campaña de verano contra sarampión y rubéola (doble viral) a personas entre 18 y 56 años que no acrediten dos o más dosis de la vacuna (vacuna doble o triple viral), aplicada después del año de vida.

También se suma la vacunación contra la fiebre amarilla, a partir de los doce meses de edad, en aquellos que aún no se han inmunizado. Estas vacunas están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y hospitales de toda la provincia. Quienes no cuenten con el carnet o no tengan el registro de haberse vacunado con dos o más dosis de la doble viral, también podrán ser inmunizados.

Las vacunas contra rubéola y sarampión, y fiebre amarilla se puede recibir junto con la vacuna contra Covid-19 u otras del calendario nacional de vacunación.

Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran protegidas por haber estado en contacto con estos virus.