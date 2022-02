Lety pudo terminar y Mairu tuvo que abandonar en la Copa Bora

lunes 14 de febrero de 2022 | 6:01hs.

La posadeña Leticia ‘Lety’ Ponce de León pudo terminar en la 13° posición en la carrera de la Copa Bora Damas que se disputó en el autódromo de Viedma en Río Negro. Por su parte, Mairu Herrera Ahuad abandonó luego de recibir un toque cuando marchaba tercera.

La competencia exclusiva de Damas fue ganada por Valentina Funes y fue una fecha única impulsada por el gobierno de Río Negro.

Lety salió a correr la final pero su auto continuó con la falla que no la había dejado clasificar bien en la jornada del sábado, por lo que fue perdiendo rendimiento y cayó en el clasificador hasta ver la bandera a cuadros en la 13° posición.

“Fue una hermosa experiencia, aprendimos mucho, en los entrenamientos anduve muy bien pero después apareció la falla y el auto no desarrollaba toda la potencia, por lo que me pasaban como parada, pero me tranquilice y apunte a sumar kilómetros, hacer experiencia y terminar la carrera con el auto entero, así que estoy muy feliz por el fin de semana”, explicó Ponce de León.

Por su parte, Mairu largó muy bien y se ubicaba tercera en la final cuando Aldana Heim, que venía cuarta, hizo un trompo, se le descontroló el auto y se llevó puesta a la misionera, que producto del golpe tuvo que abandonar.

“Largue bien, veníamos haciendo una carrera tranquila y cuando voy a tomar la curva siento el golpe de costado y no pude hacer nada. Más allá de eso fue una hermosa experiencia y un lindo fin de semana”, contó Mairu Herrera Ahuad.