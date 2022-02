Sheeran estrenó un tema con su amiga Taylor

lunes 14 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Ed Sheeran presentó la nueva versión del tema The Joker And The Queen junto a Taylor Swift. Un material muy esperado por los fans luego del anuncio del cantante a los medios luego de la entrega de los Brit Awards.

“Taylor y yo nos conocimos y escribimos nuestra primera canción juntos en 2012, hace 10 años, me siento muy honrado de tenerla en este tema”, escribió Sheeran en su cuenta de Instagram.

“No solo es la mejor cantante y compositora del mundo, sino que también es una amiga muy cercana, tengo mucha suerte de tenerla en mi vida. Para el video musical tuvimos a los niños de nuestra canción ‘Everything Has Changed’, ¡todos adultos y ahora en la universidad!”, completó el artista.

The Joker And The Queen, su versión original, forma parte del quinto trabajo de Sheeran, Equals.

Los dos músicos ya colaboraron en distintas ocasiones, entre ellas en 2012, cuando la cantante estadounidense lanzó su cuarto disco Red, con la canción “Everything Has Changed” junto a Sheeran.

También, en el álbum Reputation de la artista estadounidense incluyó un tema junto al cantante End Game.

El año pasado, como parte de la regrabación de Red, se conoció un nuevo encuentro musical entre Sheeran y Taylor con From the Vault.

El cantante ganó el martes a la noche su séptimo Brit como “mejor compositor del año”, lo que lo empató con Arctic Monkeys, U2 y One Direction. También fue el encargado de abrir la ceremonia junto a Bring Me the Horizon.

En la famosa entrega, Adele volvió al lugar que la lanzó a la fama y sumó tres Brit, incluyendo el de mejor álbum, mejor canción y mejor artista.