La respuesta de Pitana tras el polémico penal que le dio la victoria a Unión contra River

domingo 13 de febrero de 2022 | 9:34hs.

En la victoria de Unión ante River por la fecha 1 de la Copa Liga Profesional hubo una polémica que cambió el transitar del encuentro: el misionero Néstor Pitana cobró un discutido penal para el Tatengue, el cual posteriormente fue el único tanto del cotejo y que marcó la victoria del conjunto de Santa Fe.

Luego, Marcelo Gallardo, sin ahondar demasiado en la figura propia del juez, calificó como "inventada" la sanción . Igualmente, el entrenador destacó el triunfo del local. A pesar del enojo de todo River, el juez defendió su decisión sobre el penal. A la par, elogió al Muñeco.

"Es una constante evaluación. Me quedo con el ángulo que tengo. Veo penal y por eso lo pito. No tengo diferentes ángulos. Me quedo con la situación activa, busqué el between entré jugadores. Veo que se lo lleva puesto", subrayó el misionero. Igualmente, dijo que luego revisará más tranquilo la acción: "Hoy no charlamos con los chicos. Después haremos un feedback. Después con imágenes y ángulos lo vamos a evaluar".

Además, con el cercano desembarco del VAR en Argentina, explicó su postura:"Más allá que se pueda ratificar o rectificar, uno tiene un ángulo y decisión. Y uno va a constatar. No perdamos la premisa que el árbitro de cancha toma decisiones. Si no, esto deja de ser fútbol. El VAR es cuando es un error obvio y claro. Soportar por soportar decisiones que no ocurren, no. El árbitro te está relatando y hay imágenes que constatan, tenés que acompañar la decisión".

Por otro lado, destacó la figura de Marcelo Gallardo, con quien tuvo un par de encontronazos en cancha en el pasado: "Gallardo me parece uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. ¿Cómo voy a entrar condicionado? River y el fútbol argentino lo disfrutan. Los únicos que me condicionan son mis hijos, mi señora, mis padres".