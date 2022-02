Adolescente aseguró que escapó de su casa por miedo

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:03hs.

Efectivos de la Policía de Misiones, con asentamiento en la localidad de Wanda, emitieron un alerta de búsqueda de una menor el pasado martes 8 de febrero. Según la denuncia de su madre, el domingo 6 se ausentó de su domicilio ubicado en el barrio Primavera de la mencionada localidad, desconociéndose desde entonces su paradero.

No obstante, se supo por parte de allegados a la familia que la joven identificada como Kiara Marianela López (14) se escapó de su domicilio con su novio Matías, también menor de edad, por miedo a convivir con su propio padre.

La búsqueda de la adolescente está vigente tras la denuncia de sus progenitores pero un fuente allegada a la muchacha afirmó que ella se comunicó con su madre y su padre para dar aviso de su paradero, aparentemente en Brasil, y su situación actual.

Por su parte, el padre del novio de la chica, Carlos V., realizó una exposición en la comisaría local donde afirmó que la joven Kiara se encuentra bien, en buen estado de salud al cuidado de su otro hijo, mayor de edad, y en compañía de la familia de él.

En relación a esto último, fue el hombre que se comunicó con este matutino y, a partir de allí, El Territorio pudo contactarse con la joven y con la familia que le brinda asilo.

Fue en una conversación por videollamada que Kiara confesó que se fue por su propia voluntad y que se encuentra bien.

Además del contacto directo con la adolescente, El Territorio tuvo acceso a un video que la joven habría enviado a la Policía donde detalla por qué se fue de su hogar y además solicita a la comunidad que dejen de afirmar que fue secuestrada.

“Dos semanas antes de escapar nosotros le pedimos permiso a mi mamá para venir a Brasil porque mi novio consiguió trabajo acá y yo quería venir con él. Mi mamá se reía nomás y me dijo que hable con mi papá, fuimos y me dijo que lo iba a matar si me iba con él”, contó Kiara.

Además, mediante un video enviado por WhatssApp, Kiara denunció que sentía miedo de su padre, que la acosaba y, como el hombre tendría antecedentes por abuso a otras chicas, sentía que estaba en peligro.

“Me fui por miedo, porque mi papá me acosaba desde chiquitita, mi mamá nunca hizo nada y ella sabía. Ella siempre dice que estuvo conmigo pero nunca hizo una denuncia y si ella hubiera hecho la denuncia, podría haber encarcelado a mi papá y mi papá no hubiera hecho daño a otras chicas”, aseguró la joven en el video.

Según pudo reconstruir este matutino, la pareja de menores se escapó el domingo desde Wanda con destino a Bernardo Irigoyen, donde cruzaron la frontera de forma ilegal y abordaron un ómnibus con destino a Rio Grande Do Sul, lugar donde se encuentran actualmente.

Los padres de los menores viajaron hasta Bernardo Irigoyen apenas supieron de la desaparición de ambos y realizaron la denuncia en la Policía Federal Brasileña con el objetivo de detener el viaje, pero no tuvieron éxito.

Desde la Policía de Misiones consignaron que la búsqueda de la muchacha continúa. En tanto que se han realizado las gestiones ante Cancillería para dar con el paradero de la menor ya que es obligación de la Justicia restituírla a sus padres.