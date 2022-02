El Norte de los gobernadores

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:05hs.

La política internacional siempre fue una cuestión muy sensible para cualquier Estado; el concepto más difundido es de geopolítica, pero hay otras denominaciones históricas como razón de Estado, Realpolitik, hasta política de intereses, entre otros. Más allá de la cuestión semántica, que en esta ocasión puede ser más adecuado denominar acuerdo o concierto multilateral, en un mundo globalizado cada Estado busca nuevos caminos para desarrollarse, especialmente los que tienen menos poderío económico e intentan canalizar sus ventas a los países con mayores recursos. Es lo que sucede con países como Argentina que a raíz de algunos vínculos históricos genera mayor complejidad las nuevas relaciones internacionales que pretende tener. Esta semana fue tema de debate porque la Argentina salió a buscar nuevos mercados y políticas exteriores con países como Rusia o China, esto más allá de mantener lazos tradicionales como con los Estados Unidos. Ante tantas especulaciones mediáticas, donde se dejó entrever hasta cambios de ideologías, el presidente de la Nación Alberto Fernández tuvo que salir a explicar el objetivo trazado por la gestión. Afirmó que cuando se refirió a que la Argentina debía ser la puerta de entrada para Rusia, hacía alusión a las inversiones que podrían venir y no a una búsqueda de imposición de un régimen. Para dejar en claro sostuvo que el país debe tener con Estados Unidos una relación madura y de respeto, al igual que con otros países, al hacer referencia a la gira oficial que realizó por Rusia y China con el fin de promover vínculos comerciales y financieros. Indicó que ello no implica tener una mala relación con el país del Norte. Como muestra de cómo funcionan los vínculos, detalló que justamente el principal socio comercial de Estados Unidos es China y no Argentina. Pero hay que dejar claro que las declaraciones internacionales deben ser bien pensadas porque tienen consecuencias. Por algo tuvo que salir a aclarar ciertos temas, como por ejemplo agradecer a la administración de Biden el acompañamiento para solucionar el problema con el FMI. Del mismo modo, el presidente recordó que la adhesión del país a la Ruta de la Seda, impulsada por China, es lo que ya hicieron otros países de la región como Chile o Perú. En tal contexto, considera fundamental elevar las ventas a los mercados chinos, al subrayar que ello se da sin condicionamientos políticos. De paso recordó que Mauricio Macri dio un paso impensado al otorgar en mayo de 2019 junto a diversos convenios, la principal condecoración que tiene Argentina, la orden del General San Martin al presidente de China Xi Jinping. Para la administración nacional no le fue tan mal la actual misión externa, es lo que refleja la reciente encuesta de Ricardo Rouvier & Asociados, al destacar que ello junto al avance de acuerdo con el FMI, le permitió al presidente detener la caída de imagen y lograr una leve recuperación. También hay posiciones encontradas, si la Argentina debe mantener una relación más cercana o alejada de Estados Unidos. Pero a manera de conclusión, según el trabajo, lo que más importa a la sociedad es la evolución de la inflación y sólo frenando o bajando los índices permitirá dar paso al futuro.

Deudas con el FMI

El presidente al analizar la renegociación de la deuda contraída en la gestión anterior de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicó que representa un paso más que debe darse y que de concretarse el convenio liberará al país de hacer pagos durante cuatro años y permitirá apuntalar la economía. Al mismo tiempo, planteó como un acto de sensatez que la oposición acompañe con su voto en el Congreso el acuerdo alcanzado con el FMI. Recordó que el año pasado se hablaba de un ajuste, en cambio el país terminó creciendo más del 10 por ciento.

Encuentro de gobernadores

El 11 diciembre de 2020, gobernadores de la región lanzaron Argentina 10 Norte Grande. Representó una alianza estratégica de mandatarios provinciales de las regiones más postergadas del NEA y NOA dispuestos a trabajar en bloque sobre distintas necesidades comunes y que históricamente no tuvieron las respuestas anheladas de las distintas administraciones nacionales. Al oficializarse por entonces la creación del Consejo Regional del Norte Grande y la Asamblea de Gobernadores, se designó a Jorge Capitanich como el primer presidente pro témpore. Ese cargo, ahora lo ocupa el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Además de los gobernadores ya citados se completa la conformación de diez mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos, con Gustavo Saénz (Salta), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca) y el misionero Oscar Herrera Ahuad. De acuerdo al estatuto del Consejo Regional, la Asamblea de Gobernadores es el órgano máximo y deben concretar al menos una reunión por trimestre. De esta manera se concretó la primera de este año en Misiones.

En Puerto Iguazú, entre el jueves y viernes, la totalidad de los mandatarios provinciales estuvieron presentes. Ello demostró tanto el compromiso como la solidez del colectivo de gobernadores que mantiene firme sus objetivos principales concebidos hace casi quince meses. Ello surge en los considerandos del acta, donde se estableció que la integración regional Norte Grande implica reconocer la importancia estratégica de 849.563 kilómetros cuadrados, es decir el 30,6 % de la superficie del país y en el bloque la concentración de 9.872.598 de habitantes, que implica un 21,8% de la población del país. A su vez, los gobernadores de las diez provincias administran territorios con un tercio de la superficie sembrada del país con una matriz productiva diversificada que permite una actividad económica asociada a la minería desde litio a cobre y otros minerales, incluidos hidrocarburos como petróleo y gas y sobre todo un gran potencial en turismo, industrias y comercio. Ante la amplitud de los temas que se abordan en cada encuentro en forma previa se desarrolla siempre la tarea silenciosa de una Junta Ejecutiva conformada por ministros de las diez provincias y un consejo que da seguimiento a las comisiones de trabajo, cuya tarea es el estudio y evaluación de las cuestiones macro impulsados por los mandatarios, según el objetivo de origen y actual, en energía, empleo, infraestructura; economía y finanzas, comunicaciones, ambiente, educación, salud, viviendas, entre otros. Por lo tanto, los temas que terminan siendo tratados en el Consejo Regional del Norte Grande, implicaron un previo y profundo análisis hasta plasmar un acuerdo o un reclamo como ocurrió esta vez en Puerto Iguazú.

El foco en el transporte

Un ejemplo claro de ello es el subsidio al transporte público de pasajeros, la regulación de los precios de combustibles o proyectos energéticos no convencionales; fueron temas que estaban en agenda desde el primer minuto de la creación del Consejo Regional. Es más, como plantearía el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, desde el Norte Grande se había logrado incorporar estos temas al presupuesto nacional que fue rechazado por Juntos por el Cambio. Es decir, los temas planteados no fueron casuales, pese a que las circunstancias hacen que hayan coincidido con el proceso de descentralización del transporte de pasajeros que plantea el gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, llegó a Misiones tras mantener una fuerte puja y discusión con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la jurisdicción del transporte público de pasajeros. Esto se había generado ante la decisión del gobierno nacional de impulsar el traspaso de 32 líneas de colectivos a la órbita porteña. En cuanto al traspaso del servicio de colectivos al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, fue respaldado por los diez gobernadores reunidos.

Una cena de definiciones

Ante esta gran disparidad es que los diez mandatarios del Norte Grande reunidos en Misiones insistieron en el reclamo de un reparto equilibrado de subsidios como sucede con el transporte.

Es que la asistencia del Estado nacional permite mantener un precio razonable en el costo del pasaje de colectivos, tanto de los servicios locales, como de media y larga distancia. Pero para sellar acuerdo hacía falta la decisión política que terminó cerrándose durante la cena de camaradería que se desarrolló en Iguazú. Los gobernadores, según trascendió, lograron una amena y tranquila cena donde el plato fuerte fue el debate en torno al subsidio al transporte. Los mandatarios tanto en privado como luego hicieron público mediante un documento, valoraron la decisión del presidente Alberto Fernández de hacer efectiva la asistencia que reclamaban y, sobre todo, destacaron el rol del ministro jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien siempre se mostró componedor y estableció un largo diálogo tanto con Gildo Insfrán como con Zamora. Del mismo modo, los mandatarios, destacaron la simpleza del ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, quien con mucha firmeza fue tomando decisiones. Como muestra de que se va afianzando cada vez más este bloque de provincias, los gobernadores de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés de Corrientes y Gerardo Morales mostraron no sólo presencia, sino sus pares reconocen que actuaron de manera correcta sin poner obstáculos a los temas abordados. Como resultado, se conoció luego tras el plenario, la decisión de promover la integración productiva con un alcance federal y se anunció que, a través de la Secretaría de Energía, se pone a disposición de las provincias del Norte Grande una capacidad de generación de hasta 1.000 MW.

La otra cuestión y que llevó a los gobernadores a destacar el cumplimiento del compromiso de la administración nacional, se refería a los subsidios de 46.000 millones de pesos incorporados oportunamente al proyecto de presupuesto 2022 que había naufragado por decisión política de Juntos por el Cambio. Por eso, los mandatarios ahora resaltaron la voluntad política del presidente Alberto Fernández y de su gabinete, ya que dará previsibilidad anual la actual decisión que implica que, en el 2022, las provincias del Norte Grande recibirán 16.569 millones de pesos, siendo 72 % más que en el año 2021. En la misma línea destacaron el anuncio del Ministro de Transporte de avanzar en la implementación con carácter universal de la tarjeta Sube. Y allí se metieron de lleno en el debate que por estas horas sostiene el gobierno nacional con Buenos Aires. Es que los gobernadores del Norte Grande brindaron respaldo a la decisión del gobierno nacional de descentralizar la gestión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) del servicio del transporte urbano, considerando que ello llevará a avanzar en igualdad de tratamiento con el resto de las jurisdicciones. Para que no existan dudas sobre las diferencias, destacaron que en el Amba un boleto promedio está en 18 pesos en tanto que en el norte argentino se eleva en promedio a 50 pesos. De allí que los máximos responsables de las diez provincias, dejaron asentado por escrito que mantendrán con firmeza el reclamo para que se modifique definitivamente la inequitativa distribución de recursos nacionales, que profundiza las asimetrías.

Cupo y polémica

También las asimetrías se dan tanto en el costo del combustible en el país, como la distribución del producto. Esto llevó a que YPF decidiera aplicar un cupo y precio diferencial a los extranjeros que llegan a Misiones. Tal determinación generó por igual polémica como rechazo, además de considerarse que no representa ninguna solución y va en contra de todo lo que se hace en la región, ya que se sostiene que no se repiten situaciones similares en países de la región como Brasil, Paraguay o Uruguay, donde no se establece ningún tipo de restricción. Pero una vez más queda en evidencia la particularidad que tiene Misiones, que está rodeada de dos países y en forma permanente se producen asimetrías. Esta vez, el costo subsidiado del combustible argentino hace muy tentador para que compradores de Brasil o Paraguay crucen la frontera no sólo con el fin del consumo propio sino para convertirlo en un buen negocio de reventa ilegal. De hecho, un relevamiento realizado por el diario Abc de Paraguay, concluyó que el 70% de combustible de Posadas termina en Encarnación. Como para intentar frenar tal sangría YPF dispuso a todas sus estaciones de servicio en la frontera, como sucedió también en Posadas y Garupá, islas especiales o dos picos diferenciados por estación para extranjero, con un cupo de 40 litros de combustibles a 150 pesos por litro tanto en Infinia nafta como en Infinia gasoil. Las estaciones de servicio pertenecientes a otras firmas, destacaron que no aplicarán ninguna restricción y continuarán vendiendo como hasta ahora. Lo mismo señalaron desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane). En medio de la polémica el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez estando en Iguazú indicó que en el mes de marzo se normalizaría la distribución de combustible. Ello tras reconocer la situación crítica de constantes desabastecimiento que vienen padeciendo las estaciones de servicio y en consecuencia los usuarios misioneros. Por tal razón, se conoció además que desde diciembre el gobernador Herrera Ahuad viene reclamando a la Secretaría de Energía ampliar el cupo, es decir la cantidad de combustible enviado a las estaciones de servicio de la provincia. Al respecto no hay respuesta, sí una promesa del secretario de Energía de comenzar a regularizarse la entrega para evitar la falta del producto.