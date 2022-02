“Viajar a Rusia y China no significa tener una mala relación con EE.UU.”

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina “no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos” y defendió el multilateralismo en las relaciones exteriores, al destacar la visita que realizó recientemente a Rusia y China. Respecto del vínculo con Estados Unidos y su reacción a la gira presidencial en esos países, sostuvo que quiere tener “una relación madura, franca y sincera”.

“El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses”, destacó el mandatario en una entrevista con radio 10.

En ese sentido, valoró el “paso significativo” dado por el país en materia comercial con la incorporación a la Ruta de la Seda china -lo que fue anunciado durante su reunión con Xi Jimping en Pekín- y afirmó que espera “dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos. Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos”, afirmó Fernández.

Una gira sin ideologías

En este punto, el presidente respondió a los cuestionamientos que se le hicieron desde algunos sectores por su viaje a China y Rusia, y se preguntó “por qué viajar a esos países implicaría tener una mala relación con Estados Unidos”.

“Tiene que ver con otra cosa” vinculada a “promover el vínculo comercial y financiero”, explicó.

En esa misma línea, profundizó: “No es un mundo bipolar donde existe el mundo comunista y el capitalista” y añadió que en el desarrollo de la industria de China o Rusia se ve la importancia de “los capitales privados”.

“El principal socio de Estados Unidos es China, por ejemplo. Así que nada de lo que hicimos lo hicimos pensando ni en ideologías ni en posicionarnos en una vereda de este mundo”, sintetizó Fernández.

Macri, Trump y el FMI

El presidente reveló que “muchos se molestaron” porque hizo referencia a la “relación de dependencia de Argentina con el FMI y con Estados Unidos” y puntualizó que se trata de una deuda de la que “Argentina está tratando de salir”.

“Esa deuda se generó porque el gobierno norteamericano de entonces de Donald Trump facilitó con sus votos que en el Fondo diera ese crédito, y eso no lo digo yo, lo dijeron ellos mismos”.

Sobre ese punto, recalcó que Trump fue una pieza clave que “favoreció” al gobierno del ex presidente Mauricio Macri para “dar un crédito nocivo a la Argentina”, en contraposición con la actual gestión de Joe Biden quien, según Fernández, “cuando llegó la hora de buscar la salida al problema, acompañó con sus votos”.



Volvió a reclamar la reforma judicial

El presidente Alberto Fernández volvió a reclamar una reforma judicial en el fuero federal, para evitar los problemas de competencia de los magistrados y los expedientes judiciales.

“(La reforma) no quita a ningún juez, sólo planteaba un nuevo funcionamiento de la Justicia federal en todo el país, pero la oposición siempre se negó a tratarlo. Decían que buscaba la impunidad de causas contra Cristina (de Kirchner), y yo me cansé de decir que eso no era así, porque ningún juez que tenías esas causas perdía jurisdicción. Pero nadie quiso escuchar, y el tiempo me da la razón”, analizó en diálogo con Radio 10. ”No necesito tener amigos jueces, sino jueces probos”, agregó. Y recordó que con la foto del cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en la quinta Olivos se abrió una causa que tuvo problemas de competencia y terminó en San Isidro. “Yo soy parte de la causa y nunca opiné sobre la competencia, porque quiero de algún modo dar testimonio de que uno debe someterse a la Justicia y al juez que le toque. Pero esto no pasa con los casos de funcionarios del anterior gobierno”, expresó. El jefe de Estado ejemplificó, sobre el mal manejo de la Justicia, con “el caso de Milagro Sala, que ha sido tan cuestionado, ¿cómo es posible que lleve mas de dos años en la Corte (ese caso), y la Corte no se haya expedido sobre una persona que está detenida?”.

