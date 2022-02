Villegas usó un nombre falso para verse con Macri en Olivos

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:02hs.

Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, falseó su identidad para ingresar a la Residencia de Olivos en marzo de 2018 para reunirse con el ex presidente Mauricio Macri y el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

En la planilla de ingresos labrada por la Casa Militar de la Quinta presidencial figura que el 23 de marzo de 2018 se anotó curiosamente la entrada a las 14.35 de una tal Manuela L. Villegas.

Exactamente en el mismo horario se registró el ingreso de Arribas para juntos poder reunirse con Macri, quien los esperaba adentro.

“Manuela L. Villegas” apareció publicado en un documento que difundió esta semana Martín Soria, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, que criticó el intento de Vidal de desligarse de la Gestapo Antisindical que investiga, entre otros, al mencionado ex titular de la cartera laboral provincial por supuesto armado de causas con sindicalistas.

En el registro también se notificó que Villegas se retiró a las 18.10, nuevamente en el mismo horario que lo hizo el ex titular de la AFI, lo que llama poderosamente la atención.

“Ante cada conflicto sindical, Villegas, tu ministro de trabajo, se reunía con Macri y Arribas, jefe de los espías. Ustedes saben muy bien por qué se grabó el video. Tendrán que explicarlo ante la Bicameral de Inteligencia y la Justicia”, remarcó en su momento Soria dirigiéndose a Vidal.

La falsificación de identidades también se dio en la sede de La Plata del Banco Provincia (Bapro) el 15 de junio de 2017, cuando Villegas fue filmado en una reunión con empresarios y otros funcionarios y declaró su deseo de armar una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.

Según publicó el diario Página 12 en esta jornada, ninguno de los que participaron de la mesa de ese día fue registrado en la planilla de entrada con su nombre, apellido y DNI, sino que se utilizó otra vez algo insólito: se anotó “Juan Pérez” con el número de documento 23232323. Esta persona estuvo el día de la reunión, el anterior y el posterior, informó el mencionado medio.