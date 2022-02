Cruzada solidaria por Ulises en Jardín América

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita, un problema en la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer.

Por tal motivo, en Jardín América se realizará hoy desde las 17 una jornada de concientización en la plaza Colón con la presencia de Carlos García, profesor de educación física que se especializó para trabajar con niños que tienen este diagnóstico. “Los chicos que tienen cardiopatía congénita pueden hacer actividades físicas de manera reducida, pero no quiere decir que no están aptos para hacer algún deporte”, dijo el docente y acotó que pueden hacerlo bajo supervisión de un cardiólogo.

“La iniciativa surgió porque se vio la necesidad de sumarnos a esta campaña y más aún porque será por primera vez en la ciudad con el objetivo de que las personas conozcan del tema”, comentó.

El segundo objetivo es recaudar fondos para Ulises Colman, un bebé de un mes que vive en San Ignacio con su mamá y su abuela.

Para apoyar a la familia del pequeño, se puede acercar a la plaza alimentos no perecederos, dinero en efectivo, pañales y leche Nutrilon 1. “Ellos necesitan comprar un tubo de oxígeno y un oxímetro de pulso, por eso estamos con este propósito de acompañarlos y apoyarlos tanto a Ulises como a su mamá y abuela”, explicó García.

La mamá del pequeño, Damaris Colman, y su abuela, Noemí Buix, están al cuidado del bebé pero aún no puede ser intervenido quirúrgicamente por ser de muy temprana edad. “Ulises no está internado, fue atendido primero en Posadas, luego en el hospital Garrahan de Buenos Aires y regresamos a Misiones, no hay tratamiento ni cirugía que se le pueda hacer, sólo cuidados paliativos para que tenga una buena calidad de vida, hasta que su cuerpo aguante una cirugía”, cerró la abuela del niño.