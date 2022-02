Arde la Sangre, la apuesta de ‘Corvata’ Corvalán luego de Carajo: “No quiero dormir en los laureles”

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El músico Marcelo ‘Corvata’ Corvalán señaló a Télam que su nuevo grupo Arde la Sangre, que marca la vuelta de su alianza artística con Hernán Langer, le sirvió como “un refugio artístico y un cable a tierra” para hacerle frente a una realidad marcada entonces por el comienzo de la pandemia y, para atravesar “el duelo” por la disolución de Carajo.

“Era como una burbuja en el tiempo que nos sirvió para hacer música y experimentar. Al año de empezar a juntarnos teníamos como diez maquetas. Y recién ahí fue para mi empezar a mirar para adelante; porque al principio no lo sabía nadie más que nuestras familias. No quería apresurarme hasta sentirme seguro de poder sobrellevar el duelo de veinte años de Carajo”, señaló el cantante y bajista.

Fue a principios del 2020 que se anunciaba el final de Carajo, luego de una extensa y reconocida trayectoria de dos décadas de rock, tiempo en que el power trío fundado en el 2000 por Corvalán, Andrés Vilanova y Hernán Langer grabó seis álbumes de estudio y giro por toda la Argentina y otros países.

Y a los pocos meses de la disolución de Carajo, y motivado por Luciano Farelli (guitarra y teclados), Corvalán comenzaba a darle forma a lo que sería su nuevo proyecto de metal y power rock bautizado luego como Arde la Sangre, que terminaría de completarse con la llegada de su ex compañero Langer en guitarra y Nacho Benavides en batería.

Con el estreno de algunos primeros sencillos y una primera presentación en directo desde el Microestadio Malvinas Argentina -sin público y transmitida por streaming-, el grupo estaba listo para inaugurar su discografía, primero con el registro de aquel vivo con “El Comienzo” y, sobre el final de 2021, con “La Cura”, un primer álbum que se ofrece como un relato crudo y poético, cargado de riffs de guitarras y una base sólida infalible.

Ahora, la banda proyecta una gira y pronto habra más información.

En más de una ocasión, hablaste de que este proyecto sirvió para sanar ¿Por qué?

Después de la separación de Carajo, llegó la pandemia. Y quizás lo de sanar tiene que ver con esa mezcla de sensaciones: la de perder un proyecto después de veinte años. Sin dramatizarlo, porque es un duelo... En ese momento, nos dimos cuenta de que algo estaba empezando a funcionar y que era bastante orgánico, para nada forzado y que encima se estaba poniendo divertido.

¿El disco fue apareciendo sobre la marcha? ¿Por qué dicen que estuvo impregnado por un “espíritu adolescente”?

Sí, trabajamos un poco más y en agosto de 2021, cuando los protocolos se aflojaron y pudimos tener un permiso de alquiler de sala para movernos libremente nos juntamos a empezar a tocar todos. Es que al principio era muy loco, porque me sentía como un delincuente yendo a lo del Tano (Farelli). Pensaba, “estoy infringiendo la ley, pero ¿estoy haciéndole daño a alguien?” Tenía que subsistir, componer y tocar; agarraba la bici y me iba desde Paternal hasta Florida. Toda esa adrenalina siento que está en la música, por eso siento que tiene eso de espíritu adolescente y de primera vez. Queríamos también jugar con el secreto para que haya después una sorpresa. Era una carta muy importante que teníamos que pelar. Y, en mi caso, ya con una tercera banda era como el miedo a quedar como el ex o caer en comparaciones. No voy a negar que sirve un montón, pero tampoco quería dormir en esos laureles.