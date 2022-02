Griselda Siciliani al frente de una obra sobre el amor y los mandatos

domingo 13 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Griselda Siciliani, Carlos Casella y Jorgelina Aruzzi estrenarán el próximo 18 de febrero en el Teatro Tabarís de Buenos Aires ‘Pura Sangre, el amor es un monstruo’, una creación colectiva cruzada por el humor, la música y el baile.

En esta obra, Siciliani, que estuvo nominada a los premios Goya en 2021 en la categoría revelación encarnará a “un personaje totalmente arrasado por los mandatos”, contó la actriz en una entrevista con Télam, de la que también participaron sus compañeros Casella y Aruzzi.

“Ella no sabe quién es ni qué desea pero está bombardeada por voces externas que quiere satisfacer pero no puede porque dentro suyo busca otras cosas que estar en pareja, casarse o tener hijos”, explicó Siciliani sobre la pieza que marcará su regreso a los escenarios luego de la nominación a los Goya por el filme ‘Sentimental’ del español Cesc Gay y de liderar el reparto de la nueva película del mexicano Alejandro González Iñárritu.

En este proyecto, la actriz de ‘Sugar’ además fue el nexo de este monstruo creativo de tres cabezas conformado por su coequipers Casella y Aruzzi, con quienes ya ha trabajado en anteriores proyectos.

Sobre ‘Pura Sangre’ -que comenzó a gestarse con improvisaciones en el living de Siciliani- dijo Aruzzi, “para que todo ese sufrimiento sea gracioso teníamos que exagerarlo y poner la lupa, porque todos estuvimos en la cama llorando por amor y eso es algo que nos une con los espectadores”.

El espectáculo, resume Casella, “es una gran catarsis y la epifanía de darse cuenta que lleva un corsé demasiado apretado”.

Asimismo, Siciliani, en charla con otros medios, reflexionó sobre su historia personal con el amor: “Nunca me sentí tan atrapada por los mandatos, he tenido bastante suerte porque mi familia es muy especial. Después, hay mandatos sociales y culturales que tenemos todos y siento que voy aprendiendo día a día. Cuanto más sé quién soy y qué deseo, más fácil se hace y trato de mantenerme en ese lugar. Así me manejo con el trabajo, la familia, el amor. No soy demasiado parecida a mi personaje, que está aplastada por los mandatos. De todas formas, en algún momento todos nos vamos a sentir identificados con la obra y eso es lo atractivo de la propuesta”.

El amor en el sistema

Protagonizada por Siciliani, escrita por Aruzzi, dirigida por Casella y Aruzzi, con coreografías de Casella, aunque en los hechos los roles se entremezclaron, la obra mostrará a una mujer reflexionando sobre el amor “atravesado por un sistema de doma que nos somete a una carrera en busca de completarnos”.

Junto a Siciliani habrá un coro encarnado por Eddy García, Rakhal Herrero, Juan Cruz Martínez Mosquera, Hervé Segata y Nicolás Tadioli, que serán las voces de la sociedad, las amigas, la familia, los mandatos y las redes sociales: “Todo el tiempo se escucharán esas voces que no son nadie y son todos”, adelantó Casella, que es actor, cantante, bailarín, coreógrafo y uno de los fundadores del grupo de danza y teatro El Descueve.

Emocionados por el estreno, los artistas explicaron cómo surgió este proyecto colectivo sobre un tema actual cruzado por mandatos hoy en tensión.

“Con Jorgelina (Aruzzi) siempre coqueteamos con qué temas hablaríamos en un espectáculo y después, al juntar este trío, empezamos a descubrir que los tres comulgábamos mucho ideológicamente en nuestros pensamientos y en el humor. Y mientras improvisamos en mi casa nos dimos cuenta lo teatral que es el vínculo con el amor”, refirió Siciliani.

¿Qué querían contar sobre un tema tan visitado como el amor?

Siciliani: Lo primero que nos dimos cuenta es que no íbamos a tener respuestas sino que íbamos a hacer grandes preguntas y grandes exorcismos con lo que nos pasa, enfocados en mi personaje, que lo extremamos mucho porque es un espectáculo de humor, entonces es un personaje totalmente arrasado por el sistema, los mandatos y las voces que le dicen lo que tiene que hacer.

Aruzzi: El mandato tiene que ver mucho con las mujeres: cuando vas a un programa o te hacen una nota para una revista te preguntan cuánto pesás, por qué estás o no casada o tuviste o no tuviste hijos. Eso que nos marca -y a los varones también-, porque hay matrimonios que están mal y siguen juntos porque el amor está atravesado por una cultura.

¿Por qué ‘Pura sangre’?

Sicilini: A mí lo que me interesa mucho del personaje es que atraviesa un pequeño camino. Uno la ve totalmente arrasada por voces externas con las que quiere ser obediente y no le sale porque dentro suyo hay otra cosa. El sistema amatorio dice que tenés que estar en pareja, casarte y tener hijos. Y eso no está mal: está bien para el que lo desea. Por eso hacemos una metáfora con los caballos pura sangre, que tienen que ganar una carrera, ser perfectos, cumplir, y el cimarrón que fue domesticado, se emancipó y ahora va por los campos corriendo y este personaje está viendo qué tipo de yegua es.

Es una propuesta muy cruzada por la época…

Aruzzi: Nosotros somos una generación medio bisagra en el amor y estamos revisando cosas que igual todavía nos hacen sufrir…

¿Qué expectativas tienen en una cartelera tan cruzada por la situación sanitaria?

Siciliani: Nosotros tenemos una temporada corta, vamos a hacer 8 o 10 semanas y el espectador de teatro en esta circunstancia y en esta contingencia se ha convertido en un militante porque es todo un acto decidir ir a una sala en este momento. Ver a la gente que compra su entrada para ir vernos, después de lo que sufrió la actividad, te conmueve, es como que en esta situación se creó otro vínculo con el espectador y si bien siempre hay agradecimiento, esto es un plus.