PSG ganó pero se fue abucheado a días del duelo con Real Madrid

sábado 12 de febrero de 2022 | 6:01hs.

París Saint-Germain le ganó ayer de manera agónica al Rennes en el marco de la fecha 24 de la Ligue de Francia. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que tuvo a Lionel Messi y a Leandro Paredes como titulares y a Ángel Di María y Mauro Icardi ingresando en el segundo tiempo, ganó 1-0 gracias al gol de Kylian Mbappé a los 93 minutos del partido.

En el entretiempo, el PSG se había ido abucheado, pero llega con un triunfo al duelo de octavos de final de Champions League ante Real Madrid, el próximo martes a las 17.

El partido fue muy disputado. El local no pudo imponer sus individualidades y sucumbió ante una férrea defensa rival, ya que apenas consiguió inquietar al arquero del Rennes. A la visita no le tocó el orgullo tener como objetivo no sufrir en el Parque de los Príncipes y avanzó al arco de enfrente cada vez que pudo.

Papu mete presión en España

Por otra parte, Alejandro “Papu” Gómez marcó ayer su octavo gol en 51 partidos para Sevilla: en una muy buena jugada individual, puso el 1 a 0 sobre Elche, por la 24ª fecha de la Liga de España.

Finalmente Sevilla ganó 2-0 y le metió presión al líder Real Madrid, porque quedó a tres puntos (53 a 50).

Precisamente el Merengue visita hoy a Villarreal, desde las 12.15 (transmite DirecTV). Además, Atlético Madrid recibe a las 17 a Getafe (Espn).

En esta jornada también se pondrá en marcha la 25ª fecha de la Serie A de Italia con el cruce estelar entre Napoli e Inter (a las 14, por Espn); mientras que la Premier League también inicia la 25ª jornada con tres duelos más que interesantes: Manchester United-Southampton (9.30), Everton-Leeds United (a las 12) y Norwich City-Manchester City (14.30). Los tres partidos van por Espn.