“La vida de él no va a volver, pero queremos que se haga justicia”

sábado 12 de febrero de 2022 | 6:03hs.

El pasado martes, el barrio Alta Tensión de Eldorado fue escenario de un dramático ataque que tuvo como víctima a Cristian Andrés de Sousa de 22 años.

Según testigos del hecho, el joven volvía caminando a su casa con su novia y con un grupo de amigos cuando un hombre lo atacó por la espalda y le propinó dos puñaladas en la zona del cuello. Los cortes le causaron una importante pérdida de sangre y, finalmente, falleció en el Hospital Samic de Eldorado.

El implicado fue identificado como Emilio O. de 53 años, quien fue detenido y compareció el jueves por la mañana a la audiencia indagatoria ante la Justicia. En sede judicial optó por guardar silencio y luego fue notificado formalmente de la instrucción de la causa en su contra por homicidio.

Por su parte, en comunicación con Radioactiva 100.7, Walter Ignacio Ortín, suegro del joven apuñalado, además de relatar el trágico suceso del martes, comentó que Cristian “venía contento porque le había ganado a un muchacho que decía que nunca le iba a ganar”, en relación a que esa tarde estuvo con amigos en una carrera de caballos que habían organizado entre ellos a modo de diversión.

En tanto el momento del ataque, Walter expresó que se encontraba tomando tereré con su esposa cuando escuchó los gritos desesperados de su hija. Salió a ver qué pasaba, ya que el ataque fue a unos 70 metros de su casa, y se encontró con su yerno ensangrentado.

Según su testimonio, Cristian “iba caminando y el hombre lo hincó por la espalda y ahí se dio vuelta, lo empujó y el hombre cayó”.

En cuanto a la rapidez del ataque, agregó “ni mi hija, ni los amigos sabían qué pasaba. Inclusive ni cuenta se dieron que (Cristian) estaba hincado porque él gritó, lo empujó al hombre y salió corriendo. El hombre inclusive agarró el cuchillo, se levantó y salió corriéndole de atrás”.

Además del dolor de la pérdida se suma la incertidumbre ante la saña con la que atacó el sospechoso que, según los allegados, es un desconocido para la familia y amigos de la víctima.

El suegro de Cristian aseveró: “Dos puñaladas le pegó y todavía quieren decir que fue una confusión, una persona no se va a confundir dos veces”. Esto es en relación a que algunas fuentes ligadas al caso pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el atacante se confundió de persona.

Al ser consultado sobre la aprehensión del homicida, Walter afirmó que el hombre se quiso dar a la fuga en su moto pero lograron tirarle una piedra, tumbarlo y retenerlo por un momento.

“Yo no vi que tenía el cuchillo y ahí me gritaron ‘cuidado que tiene un cuchillo’ porque cuando me acerco él me tira tres puñaladas. Después cruzó la calle, la cancha y se metió entre las casas ajenas”.

El entrevistado agregó que continuó la persecución hasta que “un muchacho logró empujarlo y cayó. Cuando yo llegué al lado de él me vuelve a tirar puñaladas. Ahí yo tenía un palo, le empujé, le pegué con el palo y cayó. Yo logré reducirle, le pedí una soga a los vecinos y le até. Lo dejé tirado en una cuneta con un muchacho para que lo cuidara y volví para ver cómo estaba mi yerno”.

Al llegar al lugar de los hechos, según su testimonio, se encontró con que Cristian había perdido mucha sangre, “vi la fatalidad de que estaba todo ensangrentado”.

En cuanto a la atención que recibió Cristian, su suegro aseguró que la espera fue extensa, “pasó una hora larga que para mí fueron diez. Vi a mi yerno cómo se moría”. Afirmó que la Policía llegó después de 50 minutos y la ambulancia tardó en llegar alrededor de una hora y media.

En tanto el accionar de los uniformados que asistieron al lugar, el familiar comentó que no le tocaron al joven herido y tampoco permitieron que los familiares lo subieran a un automóvil particular para trasladarlo al hospital.

“La Policía sabe realizar primeros auxilios pero ni siquiera le hicieron un torniquete”, aseveró y agregó que al llegar la ambulancia “me encuentro con que vino el chofer y un camillero, no vino un doctor, no tenían primeros auxilios. Lo único que le pusieron en la herida fue agua oxigenada”.

En relación a esto último, Walter dijo “yo no puedo creer que haya tanta negligencia de nuestro pueblo, que manden la ambulancia que no esté equipada y que no manden un doctor, cómo van a mandar a un camillero que no puede hacer nada. Eso no puedo entender”.

Con firmeza expresó: “Todos tienen derecho a vivir pero a él no le ayudaron a vivir, a él lo dejaron morir. Él tenía ganas de vivir, él pedía a gritos por favor, antes de caer y de perder mucha sangre, que por favor le ayuden y la Policía no hacía nada”.

En cuanto al agresor, el entrevistado aseguró que nunca lo vieron por el barrio pero que un vecino le dijo que el hombre frecuenta, día de por medio, la casa de un señor, “en donde va a drogarse ahí con los chicos, fuman el paco ese”.

En ese contexto, pidió justicia por su familiar porque aseguró que la defensa del atacante afirmó que éste actuó en defensa propia, sin embargo,según palabras de Walter, hay cinco testigos y de acuerdo a la herida se puede comprobar cómo se produjo el ataque.

Al ser consultado por la situación de la familia, el suegro del muchacho comentó que su hija está destruída además de los propios padres del joven que están destrozados.

Cristian frecuentaba la iglesia y, según su familiar, no tenía problemas con nadie como tampoco problemas de consumo de alcohol o drogas. “Era un ejemplo de vida y la vida de él no va a volver pero queremos que se haga justicia, que la persona que tiene que pagar que pague por lo que hizo”, finalizó.

Por Cecilia Fleita

[email protected]