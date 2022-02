Generó polémica el cupo de venta de combustible dispuesto a extranjeros

sábado 12 de febrero de 2022 | 5:30hs.

La implementación de cupos para ventas de combustibles a extranjeros dispuesto desde ayer por YPF generó posiciones encontradas entre los responsables de las estaciones de servicio tanto las pertenecientes a las llamadas red de bandera, como las otras marcas que operan en Misiones.

Tal como lo adelantó ayer El Territorio, desde el primer minuto de ayer se dispuso la medida, tanto para las estaciones de servicios de Posadas y Garupá y, en línea -en cuanto a cupo- a lo aplicado ya en forma previa en ciudades fronterizas como Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen. En estos puntos, que como las demás estaciones de servicios de la provincia, también se adoptó tal decisión; en cambio en otros casos están esperando novedades, como sucedió ayer en Eldorado.

Todo lo previo representa un intento por reducir la alta demanda de combustible que se registra a diario en la provincia tanto por parte de la población local como por los visitantes.

Efectivamente ayer se observaron en las estaciones de servicios de YPF, en Posadas y Garupá -luego con extensión en otros municipios fronterizos-, islas especiales o dos picos diferenciados por estación para extranjero, con un cupo de 40 litros de combustibles a 150 pesos por litro tanto en Infinia nafta como en Infinia gasoil.

A pesar de ello, sigue siendo conveniente porque en Paraguay el combustible común es el equivalente a 280 pesos argentinos el litro. Del mismo modo sucede con Brasil, ya que el combustible argentino subsidiado tiene un precio mucho menor.

Para Posadas, el precio se mantiene en $126,1 por litro para la nafta Infinia y la Infinia diesel seguirá valiendo $125,9.

La medida, al menos en el primer día, aún no consiguió el objetivo de reducir la demanda. Aún más, a pesar de ello a media mañana varias estaciones se empezaron a quedar nuevamente sin combustibles, primero las más económicas y luego las premium.

Esto hizo que los propietarios de estas estaciones de servicios dejaran sólo a un par de playeros para informar a los usuarios que ya no había más ningún tipo de combustible.

Tal situación ocurrió en muchos puntos de la ciudad como las YPF ubicadas sobre las avenidas Tránsito Cocomarola o la 213. Otras se quedaron sin súper rápidamente. En consecuencia, a pesar de los límites de compra impuesto a todo vehículo liviano con patente extranjera, aún no logró evitar que se agotara la cantidad de combustible destinado a estas estaciones de servicios.

Las opiniones

“Realmente son medidas irrelevantes que ya se aplicaron en otras ocasiones experimentales en años anteriores la cual obligaba que todas las estaciones, no solamente las de YPF, tuvieran precios para turistas y precios para argentinos e inutilizaba a las estaciones en su mitad porque tenías combustibles en los tanques que no se podían vender porque no habían extranjeros”, dijo Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane).

A su vez, en diálogo con Acá te lo Contamos de Radioactiva dejó en claro que desde la cámara tienen previsto no adherir a la medida impuesta por la petrolera YPF, que tiene un sistema automático de aplicación para la red en todas las estaciones de servicio.

Ello al sostener que estas resoluciones “producen más daños que beneficios y además esta es una medida muy tonta, difícil de aplicar porque realmente el que viene va a otra estación y carga los otros 40 litros y quién lo va a controlar”, sostuvo.

Entiende que la medida “va a favorecer a otras estaciones de servicio que no sean YPF porque indudablemente que va a ocurrir que si el extranjero tiene la posibilidad, va a ir a otras estaciones y nos vamos a quedar sin combustible no en la última semana del mes sino a mitad de mes porque hay faltante a nivel país, no es solamente en Misiones porque se está exportando”.

Lo cierto es que también algunos vendedores de YPF en Posadas se mostraron disconformes con la medida pero más allá de una opinión personal, planteó que se debe “saber convivir” con las realidades que se presenta en la frontera.

Es lo que sostuvo en diálogo con El Territorio el empresario Raúl Alonso. “El problema grave es que la provincia hace un enorme esfuerzo en traer a turistas que luego se encuentran sin combustible”, sostuvo.

En las tres estaciones de servicio a su cargo, reconoce los problemas de faltantes. Pero no es partidario de establecer el cupo para la ventas a extranjeros, más allá de respetar la medida impuesta por YPF que espera se modifique.

Sostuvo Alonso que “este tipo de situaciones no se repiten en otros países como Brasil e incluso Paraguay cuando el combustible era más barato”.

Aunque pertenezca a otra marca de combustible, desde Axion Nicolás Brea afirmó ayer en diálogo con radio República que no esta de acuerdo con aplicar cupos ni habilitar surtidores diferenciados para extranjero, adelantando que continuará vendiendo como hasta ahora.



En Iguazú y Bernardo de Irigoyen

Las tres estaciones de servicio de la petrolera de bandera comenzaron también a aplicar ayer en Puerto Iguazú los precios diferenciados y los cupos de venta de hasta 40 litros para automóviles con chapa patentes de origen extranjero.

Lo mismo sucedió en Bernardo de Irigoyen. En ambas ciudades ya regía en forma previa un sistema de cupo y ahora se añadió el tipo de combustible a ser comercializados como también un mayor precio para los compradores extranjeros.



Promesa de solución

Ayer el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez estando en Iguazú indicó que en el mes de marzo se normalizaría la distribución de combustible.

El funcionario conocía la situación por momentos críticas de desabastecimiento ya que desde el mes de diciembre recibió pedidos del gobernador Oscar Herrera Ahuad para la ampliación del cupo de venta para las estaciones, sin embargo aún no se han recibido respuestas favorables por parte de las petroleras.

“Hemos recibido los planteos de los gobernadores y hemos ordenado a todas las productoras a administrar mejor el recurso, tiene que ver con un país que esta entrando crecimiento. Quiero comunicarles que diciembre fue el mes que más combustible se vendió en argentina. En febrero ya están bajando los quiebres (faltantes) y en febrero se estaría normalizando la distribución” afirmó Martínez.

Desde Paraguay

También desde Paraguay se ocuparon de lo que viene ocurriendo en particular en Misiones.

“El 70% de combustible de Posadas termina en Encarnación”, según estimaciones realizadas y publicadas ayer por el diario Abc de Paraguay.

Destacan que muchos ingresan el combustible a ese país para uso diario pero también para la reventa.

Ello al concluir que la diferencia de precios “es extremadamente grande”. También en coincidencia con lo que manifestaron los playeros de Argentina, sostienen que los paraguayos con esta nueva medida lo que hacen es ir llenando el tanque de sus autos en otras estaciones de servicio.