Xuxa pasó por Alba Posse y causó gran revuelo

viernes 11 de febrero de 2022 | 19:57hs.

La diva brasileña Maria da Graça Xuxa Meneghel, más conocida como Xuxa, visitó su lugar de origen en Santa Rosa (RS), Brasil, y pasó por la localidad misionera de Alba Posse donde generó revuelo en la población.

La cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña se encuentra grabando una serie documental para Globoplay que rescata su trayectoria personal y profesional. En la tarde de ayer arribó a sus pagos junto a su hija Sasha y su yerno João Figueiredo.

En su cuenta de Instagram publicó un video de su llegada, donde fue recibida y ovacionada por una legión de fanáticos.

“Mi Santa Rosa, que orgullosa me siento de haber nacido en esta tierra roja, llena de gente sencilla y solidaria. Que feliz me siento de ver que has crecido, pero no has perdido lo que más amaba: tu olor, tu belleza sencilla, tu gente acogedora… ¡Qué orgullosa estoy de decir que soy de Santa Rosa!”, declaró la presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Xuxa Meneghel (@xuxameneghel)

Hoy, al despedirse de la ciudad, Xuxa entregó algunos extractos de su paso por allí, entre ellos una breve visita a la casa donde vivió hasta los 7 años, junto a su familia. El lugar fue readquirido y revitalizado por la artista en el año 2000, convirtiéndose en un museo en su honor. “Me voy de Santa Rosa con el alma en paz y el corazón lleno de amor”, finalizó