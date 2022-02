Faruk Jalaf sobre precio diferencial a extranjeros: “Produce más daños que beneficios”

viernes 11 de febrero de 2022 | 12:29hs.

Desde el primer minuto de hoy todas las estaciones de servicio pertenecientes a YPF en Posadas y Garupá disponen de isla especial o dos picos diferenciados por estación, con un cupo de 40 litros de combustibles a 150 pesos por litro tanto en Infinia nafta como en Infinia gasoil. Para los misioneros, el precio se mantiene en $126,1 por litro para la nafta Infinia y la Infinia diesel seguirá valiendo $125,9.

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios del NEA, Faruk Jalaf, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Realmente son medidas irrelevantes que ya se aplicaron en otras ocasiones experimentales en años anteriores la cual obligaba que todas las estaciones, no solamente las de YPF, tuvieran precios para turistas y precios para argentinos e inutilizaba a las estaciones en su mitad porque tenías combustibles en los tanques que no se podían vender porque no habían extranjeros”.

“Es decir que producen más daños que beneficios y además esta es una medida que es muy tonta, difícil de aplicar porque realmente el que viene va a otra estación y carga los otros 40 litros y quién lo va a controlar”, cuestionó.

Jalaf insistió que no tiene sentido, “nosotros lo que necesitamos es que nos provean de combustible porque si es la ocasión de que estamos mejor en precios aprovechemos que el turista venga y lleve de todo. Misiones fue la provincia que tuvo el mayor incremento y la primera en tener incremento del consumo combustible y estábamos todavía en pandemia con todo cerrado y nosotros nos desayunamos con las medidas, especialmente a las YPF que le cambian los precios los surtidores de Buenos Aires, no tenemos un manejo y los que nos llevamos el reclamo somos nosotros”.

“Como las del incremento son medidas que se que tendrían que haber dado con un día más o dos días más para que se pueda reponer el combustible del nuevo cupo de febrero. Nos están limitando cada día más y es mayor el costo que tenemos para operar una estación y cada día es más complicado”, refirió.

El presidente de la Cesane dijo que, “nuestro costo se sigue incrementando a la par de la inflación. A los extranjeros les va a seguir conviniendo cargar acá porque estamos menos de la mitad de lo que tienen ellos que está a 250 pesos el litro, o sea que quedaría en la mitad porque no es la solución. La solución es aprovechar la venida de los turistas y venderle otras cosas”.

“Esto va a favorecer a otras estaciones de servicio que no sean YPF porque indudablemente que va a ocurrir que si el extranjero tiene la posibilidad, va a ir a otras estaciones y nos vamos a quedar sin combustible no en la última semana del mes sino a mitad de mes porque hay faltante a nivel país no es solamente en Misiones porque se está exportando porque rinde más, no tenemos seguridad de nada y las medidas se toman sin consulta”, concluyó.