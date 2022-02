Peatón murió al ser atropellado por un camión en la zona del by pass

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:03hs.

Un hombre, cuya identidad hasta ayer por la noche no había trascendido, falleció al ser embestido por un camión cuando caminaba al costado de la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 1.344, zona del by pass. El siniestro vial se produjo cerca de las 2 de ayer e involucró a un camión Scania con semirremolque que circulaba en sentido San Isidro-Garupá sobre la citada arteria al mando de un hombre de 48 años. Según fuentes policiales, el camionero comentó que en un momento dado del viaje, atropelló a un desconocido que caminaba al costado de la ruta y a quien no vio venir en ningún momento. Por orden de la Justicia se dispuso que se tomen huellas y se ordene autopsia para intentar identificar a la persona fallecida.