Copa de la Liga: Sarmiento festejó con gol de Licha

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:01hs.

Sarmiento le ganó 1-0 a Atlético Tucumán en el Estadio Eva Perón, por la fecha 1 de la zona 1 en la Copa Liga Profesional 2022. El Verde se impuso por la mínima ante el Decano con un tanto de Lisandro López (20 minutos del segundo tiempo) en su debut en la entidad de Junín.

Luego de una primera mitad en la que el local fue superior y contó con las situaciones de peligro más claras, en el complemento tuvo lugar la primera emoción del encuentro. A los 20 minutos de la segunda parte, Jonathan Torres peinó una pelota con gran precisión para la llegada de en el Estadio Eva Perón, quien levantó la cabeza, vio a Tomás Marchiori adelantado y sacó a relucir toda su jerarquía a la hora de la definición: picó la número cinco ante toda la inmensidad del arquero y desató la locura en Junín.

Sin embargo, no todo fue color de rosas para el ex Racing. Tras concretar su primer grito en su nueva casa, al minuto 24 de la segunda mitad tuvo que salir reemplazado por Luciano Gondou tras sentir una molestia que no lo dejó continuar jugando y tuvo que arrojarse al piso para ser sustituido. “Calambre de la edad, declaró López pospartido en tono jocoso y para alejar cualquier tipo de conjetura.

El Bicho sufrió, pero tuvo premio

Argentinos se llevó un triunfo agónico: venció 1-0 a Patronato en el estreno de la zona 1 d e inició su sendero en el campeonato local con los tres puntos en el bolsillo gracias al gol de Thiago Nuss en tiempo de descuento.

El encuentro se inició muy calmo, sin situaciones de peligro para ninguno de los dos lados y con mucha cautela más que otra cosa. Sin embargo, con el correr de los minutos se fue desarrollando el accionar ofensivo para ambos equipos y las ocasiones comenzaron a aparecer.

Más allá de eso, no hubo emociones ni gritos sagrados en los primeros 45 minutos y todo el protagonismo se lo llevó la segunda mitad, donde el Bicho desperdició una situación clarísima que nadie entiende cómo no fue gol: gran jugada colectiva a los 10 minutos, pase al medio de Reniero y definición tímida de Mac Allister, quien con el arco de frente la mandó por encima del travesaño. Milito no lo podía creer.

Sin embargo, eso no fue todo lo que el partido tenía para dar, sino que también el arquero del Patrón Matías Mansilla se iba a lucir con un tremendo cabezazo a quemarropa de Mac Allister, otra vez. El defensor por la derecha parecía no dársele de cara al arco rival esta noche.

Más allá de las dos chances desperdiciadas, la tercera iba a ser la vencida para Argentinos y qué mejor que sobre el final del partido: a los 46’, Thiago Nuss tomó el rebote que dio el portero rival y la mandó a guardar para decretar el 1-0 final en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella.

En la próxima fecha, Argentinos irá contra Newell’s en condición de local, mientras que Patronato tendrá que viajar al Monumental para chocar con River.

Anoche cerraban la fecha Central Córdoba ante el debutante Barracas Central (zona 2) y Newell’s frente a Defensa y Justicia (zona 1).

Programa para hoy

La primera fecha continúa hoy con cuatro duelos: desde las 17, Arsenal recibe a Rosario Central (zona 2) (TNT Sports); y más tarde, a partir de las 19.15, Vélez será anfitrión ante Aldosivi (zona 2) (TNT Sports).

A la misma hora, en tierra mendocina, Godoy Cruz intentará buscar los primeros puntos ante su gente frente a Tigre (zona 2) (Fox Sports Premium) y cierran la jornada Banfield y San Lorenzo (zona 1) (Fox Sports Premium), en el duelo más interesante de esta jornada.