YPF fijó precio diferencial de naftas y cupo para vehículos con patente extranjera

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:06hs.

Desde el primer minuto de hoy todas las estaciones de servicio pertenecientes a YPF en Posadas y Garupá dispondrán de isla especial o dos picos diferenciados por estación, con un cupo de 40 litros de combustibles a 150 pesos por litro tanto en Infinia nafta como en Infinia gasoil. Para los misioneros, el precio se mantiene en $126,1 por litro para la nafta Infinia y la Infinia diesel seguirá valiendo $125,9.

Por lo que pudo saber El Territorio, la resolución procede de YPF que aplica este sistema de límites de compras a todo vehículo liviano -no se incluye a camiones o colectivos- con patente extranjera, ya que los combustibles comercializados en el país son subsidiados. Ello se da en el momento del creciente faltante del producto en muchas estaciones de servicio. Es decir, todo el abastecimiento dispuesto por los camiones cisterna de la red de bandera en las estaciones de servicio rápidamente se consume.

Varios estacioneros consultados entienden que, en principio, dará cierta ventajas a otras estaciones de servicio que al menos por ahora seguirán vendiendo a todos y sin ningún tipo de cupos. “Estimamos que quizás se adopte un sistema similar”, dijo uno de los consignatarios de YPF, que es la empresa encargada tanto de modificar los precios de los combustibles comercializados como de disponer de una medida unilateral como ahora.

Uno de los responsables de la estación de servicio indicó que similar medida, en cuanto a establecer un cupo a extranjero, había comenzado en Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen, luego en Puerto Esperanza, Andresito y ahora en Posadas y Garupá. Estiman que luego serán otras ciudades fronterizas.

Desabastecidas

El miércoles por la noche varias estaciones de servicio de la capital provincial se mostraban desabastecidas de combustible. El fenómeno también se produjo en varias ciudades del interior provincial. Y desde las estaciones se señaló al movimiento turístico y de extranjeros como factores que están generando una demanda que hace quebrar stocks más rápido a las gasolineras. “Hubo varias estaciones que el miércoles estuvieron sin combustibles, la nuestra por San Martín (de bandera YPF) estuvo todo el día sin combustible. La que está por Tambor de Tacuarí (también de YPF) tenía algo. Yo no creo que se esté agudizando el faltante, pero sí es notoria que persiste”, comentó Paolo Verino, propietario de estaciones de servicio.

Agregó que con el faltante “los usuarios van a tener que acostumbrarse a recorrer estaciones para buscar cargar, eso está siendo normal que alguna no tenga y se deba recurrir a otra”.

Cupos generan problemas

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste, Faruk Jalaf, recordó ayer que desde las estaciones “hay un reclamo por el cupo de envío de combustibles que tenemos en cada estación. El cupo no es para la provincia, el cupo radica en que estación tiene asignada una cantidad de litros en referencia a sus ventas históricas. Es una medida que manejan las petroleras”, apuntó el empresario desde Eldorado.

Detalló que pese a haber crecido la demanda de combustibles con la pandemia y al haberse agregado otros consumidores (extranjeros), los cupos de venta se siguieron manteniendo y eso ha venido generando faltantes y largas filas en las estaciones de servicio.

“Nosotros le hemos planteado nuevamente al gobernador que siguen los faltantes y las filas. Lo que pedimos (a Nación) es que Misiones tenga un tratamiento especial porque está en una situación especial. Tenemos un 90% de fronteras con otros países y con ciudades grandes que tienen un alto consumo”.

Apuntó en relación a los faltantes que “ahora en Posadas también se está viendo la escasez porque se abrieron más las fronteras”.

Y en referencia al establecimiento de cupos de carga para clientes observó que “no resuelven nada, ya en Iguazú lo aplicaron y la gente hacen filas, cargan 15 litros y luego van a otra estación a buscar más. Es un destrato al cliente, tendríamos que venderle lo que el visitante requiere. La solución es que se envíe el combustible que se necesita y que el turista o el visitante pueda quedarse en la provincia a gastar más”.

Localidades desabastecidas

La localidad de Candelaria registró hasta ayer dos días sin combustible, por lo que empezó a pesar el faltante más que nada en el sector de trabajadores como remises, taxis, pequeños proveedores de distintos productos o también a los motomandados de las distintas casas de comida y heladerías.

El Territorio llegó hasta la única estación de servicio local y dialogó con varios de los circunstanciales posibles clientes que llegaban a cargar combustible, ya sea a motocicletas, vehículos varios o viajeros que provenían de Buenos Aires Córdoba o Corrientes capital.

En el caso de José Rodríguez, quien viajó de San Pedro a realizar trámites a Posadas, lugar donde tampoco encontró combustible, dijo: “En San Pedro pude cargar combustible antes de salir, ahora vengo intentando hacerlo en las distintas estaciones de servicio y fue imposible, no hay combustible, tengo apenas para llegar a San Ignacio, si allá no hay no hay, no sé qué vamos a hacer”

“Esto es una vergüenza, no sé dónde va a parar el combustible para los misioneros, creo que a Brasil, nosotros debemos ser prioridad. Esto genera mucha bronca”, dijo el joven mientras arrancaba su vehículo para seguir viaje hasta San Ignacio.

Raúl Maidana trató de llenar el tanque, pero fue un intento fallido. El hombre de Candelaria dijo: “Uno necesita movilizarse y me encuentro que no hay, es lamentable, sin palabras”.

Por su parte Magdiel Choque, un viajero de Buenos Aires que se dirigía a San Javier (localidad donde tampoco hay combustible), dijo: “No hemos tenido problemas en ninguna de las provincias que pasamos, una pena que aquí en Misiones no haya combustible, realmente lamentamos que esto pase”.

Sobre la falta de combustible también hablaron los remiseros, afectados en mayor medida por la situación.

Uno de los trabajadores señaló: “Es preocupante la situación de los colegas y obviamente mía porque vivimos de esto.

En Jardín América, el encargado de la estación de servicio YPF contó que prácticamente todos los días hay quiebre de stock de combustible donde trabaja y que algo similar se da en la zona, como así también a nivel provincial. En San Javier también había ayer faltante.

Relacionadas

Piden corregir la mayor suba aplicada en Misiones