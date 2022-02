Postergan el juicio contra la ex presidenta Jeanine Áñez

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:02hs.

Un tribunal de La Paz decidió posponer sin fecha el inicio del primer juicio contra la e xpresidenta transitoria Jeanine Áñez (2019-2020) por el golpe de Estado de 2019, atendiendo cuestionamientos formales presentados por la defensa en una desordenada audiencia virtual.

“El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la capital, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, de forma unánime, dispone dejar sin efecto el auto de apertura de juicio de fecha 18 de enero de 2022”, anunció el presidente del tribunal, Germán Ramos, luego de casi tres horas de debate.

El tribunal no fijó de inmediato una nueva fecha de instalación del juicio en el cual la ex presidenta y ocho ex jefes militares y policiales enfrentarán acusaciones de violaciones constitucionales y legales en los actos que culminaron en la autoproclamación presidencial de Áñez tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).

Horas después, el diario paceño La Razón informó que la audiencia será el miércoles venidero, y que para entonces se habrán hecho las “correcciones pertinentes del procedimiento”.

Áñez, de 54 años, se encuentra en prisión preventiva desde hace 11 meses y el miércoles se declaró en huelga de hambre para protestar por lo que considera una acusación injusta y por el hecho de no poder enfrentar este juicio en libertad, luego de que fuera rechazado un recurso en ese sentido.