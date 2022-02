Teatro Nirvana, faro cultural y sueño cumplido

viernes 11 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Un nuevo espacio se suma al circuito cultural de esta capital. Es el Teatro Nirvana, emplazado en el barrio 15 de Agosto, chacra 101 de Santa Rita, que busca consolidar su identidad en relación con la comunidad y propiciando un mayor acceso al arte.

La flamante sala es la casa propia del grupo teatral José Cipolla, creado hace más de 30 años por el actor y director Aníbal Bertoni.

Contar con esta sede es la concreción de un sueño para el elenco de extensa trayectoria en el teatro independiente misionero y el proyecto de la construcción se encaró a pulmón, sumando voluntades y “paso a paso”, contó Bertoni y añadió. “Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero estamos felices de haberlo logrado, la inauguración fue el 1 de octubre de 2021 y ahora estamos con funciones todos los fines de semana, con ensayos y proyectando talleres y otras propuestas a partir de marzo”.

Bertoni, platense que se radicó en Posadas en 1986, fundó el grupo José Cipolla dos años antes en Mar del Plata, y al llegar a la tierra colorada lo trajo consigo. Fue uno de los artífices de lugares emblemáticos para la actividad teatral local como El Desván Teatro, que funcionó hasta el 2000 en calle Sarmiento frente al Savoy, y El Mirador, cerca de la Gobernación.

Funciones

Nirvana tiene en cartel la obra infantil ‘La liebre que todo lo cree’, con funciones hoy y mañana a las 20 y el domingo a la misma hora saldrá a escena un espectáculo de circo contemporáneo titulado ‘Sobretodo’, del artista brasileño Emerson Noise.

Acerca de ‘La liebre…’, obra que dirige con libro del autor costarricense Allan Fabricio Pérez, Bertoni explicó, “es una obra que está planteada para el público infantil, tiene recursos como máscaras, juegos y canciones en vivo y los chicos disfrutan mucho, porque es como una fábula de animalitos que con ingenio se pelean por una fruta, una banana; pero también tiene metamensajes poderosos para los adultos, acerca del poder, los engaños y cómo funciona el mundo. Es una obra muy hermosa que divierte y llama a la reflexión”.

Actúan Camila Ramírez, Rulo Rodríguez, Miguel Almonacid, Roberto Ríos y Cristina Gaspari.

Además, el grupo ya está en pleno proceso de producción de nuevas obras como ‘El Club de las Bataclanas’, de Mónica Cabrera, con las interpretaciones de Sonia Vallejos y María del Carmen Segovia, que se estrenará en mayo.

También se viene una gira con ‘Performance de una mujer’, obra del grupo que resultó seleccionada para participar del festival de teatro de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires, del 15 al 20 de marzo.

Y a partir de marzo, además, comienzan los talleres de teatro, yoga, reiki, lengua de señas y clases de inglés, entre otras opciones.

Apuesta al barrio

Entre las premisas fundantes del Teatro Nirvana están el contribuir a descentralizar el arte y la cultura y trabajar y crecer en estrecha relación con la comunidad y sus realidades, manteniendo la impronta del grupo que históricamente ha encarado la puesta de obras con contenido social, que interpelan el orden dado e invitan a la reflexión.

“En estos 36 años del grupo en Posadas tuvimos varios espacios, pero eran alquilados y por una cuestión económica no se pudieron sostener en el tiempo y se terminaron cerrando, pero desde siempre estuvo el sueño de la sala propia, y ahora que estamos en este lugar propio, levantado con mucho esfuerzo, no vamos a parar de crear. Nirvana es un teatro y también es un centro cultural, para talleres, capacitaciones, eventos, queremos tener una biblioteca y fomentar la lectura, por eso no hay escenario fijo, para aprovechar el espacio”, describió el artista.

Y desentrañó sobre la elección del nombre para la sala: “Nirvana es el estado de felicidad plena para la filosofía hinduista, budista, y tomamos este concepto para nuestra sala propia porque es una meta cumplida y porque cada proyecto lo encaramos con la mayor alegría y amor por lo que hacemos”.

Por último, el gestor cultural expresó: “Apostamos al barrio, a salir un poco del centro, por suerte hay muchas salas hoy día y mucha actividad teatral en Posadas. Nosotros venimos al barrio, queremos construir también un público de los barrios, es una comunidad grande la de Santa Rita, Yacyretá, Hipotecario, Villa Cabello, y queremos proponer este espacio como un centro cultural y las puertas están abiertas para quien tenga una propuesta de talleres u otro proyecto”.

Para generar pertenencia y comunidad, el teatro también lanza una red de Amigos del Nirvana, que por medio de una cuota económica ofrece descuentos en espectáculos, cursos y uso del salón. También hay promociones por grupos familiares.

Para saber más sobre la cartelera del Nirvana y las propuestas de talleres, seguir en Instagram @ nirvana_teatro o escribir al WhatsApp 376-4365792.



Para agendar

Teatro Nirvana

Nirvana se ubica en avenida Martín Fierro 5129, entre Zapiola y Aguado, en Santa Rita. Este fin de semana hay funciones: hoy y mañana a las 20, ‘La liebre que todo lo cree’ de José Cipolla, y el domingo a las 20, ‘Sobretodo’. Reservas al 376-4365792.