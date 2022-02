Segundo día sin combustible en Candelaria, situación que afecta también a otras localidades

jueves 10 de febrero de 2022 | 16:50hs.

La localidad de Candelaria se encuentra hace dos días sin combustible, por lo que se empieza a sentir el faltante más que nada en el sector de trabajadores como remises, taxis, pequeños proveedores de distintos productos o también a delivery de las distintas casas de comida y heladerías, entre otros.

El Territorio llegó hasta la única estación de servicio local y dialogó con varios de los circunstanciales clientes que llegaban para cargar combustible ya sea con motocicletas, automóviles o viajeros que provenían desde Buenos Aires, Córdoba y Corrientes, entre otros lugares.

En el caso de José Rodríguez, quien llegó desde San Pedro a realizar trámites a la ciudad de Posadas, lugar donde tampoco encontró combustible, dijo "pude cargar combustible antes de salir, ahora vengo intentando hacerlo en las distintas estaciones y fue imposible, no hay combustible, tengo apenas para llegar a San Ignacio, si allá no hay no sé qué vamos a hacer. Esto es una vergüenza, no se donde va a parar el combustible para los misioneros, creo que a Brasil, nosotros debemos ser prioridad".

Raul Maidana trató de llenar el tanque pero fue un intento fallido. El vecino de Candelaria dijo que "uno necesita movilizarse y me encuentro que no hay, es lamentable, sin palabras", en tanto que en el mismo sentido, Magdiel Choque, viajero de Buenos Aires que se dirigía a San Javier (localidad donde tampoco hay combustible) añadió que "no hemos tenido problemas en ninguna de las provincias que pasamos, una pena que en Misiones no haya combustible, realmente lamentamos que esto pase".

Además de los consultados anteriormente apareció Yonathan, desde Corrientes Capital, quien dijo que "todavía tengo algo de combustible, pero estamos yendo a Iguazú a conocer Cataratas y ojalá encontremos en el interior. No tenía idea que esto podía pasar".

Transportistas afectados

Sobre la falta de combustible también hablaron los remiseros, afectados en mayor medida por la situación. Un remisero local que vive de esa labor dijo "en realidad es preocupante la situación de los colegas y obviamente mía también porque nosotros vivimos de esto, un día con el auto parado es un día que no llevamos el sustento a nuestras familias. Tenemos una sola estación de servicio en Candelaria y si uno no cuenta con los recursos y poder adquisitivo para ir a otras localidades o Posadas queda sin trabajar. Esta situación nos afecta al cien por ciento, es un daño a los trabajadores de Candelaria, la verdad que creo que están especulando otra posible suba y si hubiese otra estación de servicio en el pueblo esto no estaría pasando".

El Territorio dialogó además con Carlos, otro de los remiseros locales que tiene ese trabajo como único ingreso familiar. "Tuve que ir a Posadas para cargar combustible, sino hoy no estaría trabajando. Sinceramente creo que se llevan todo nuestro combustible al exterior o están guardando para un próximo aumento, como está pasando en varios rubros en los que hay falta de stock. Esto ya no se puede aguantar más", expresó el hombre.

En tanto que en la estación de servicio de Candelaria únicamente había algo de gasoil y nuestro intento de hablar con el encargado de la misma fue imposible ya que la respuesta fue que no se encontraba en la zona.

Faltante en otras localidades

No solamente en la antigua Capital se registran faltantes, sino en otras localidades de la provincia como Posadas, San Javier, El Soberbio, Oberá, Puerto Libertad y Andresito.

En algunos casos solamente algunas empresas tenían stock y otras directamente optaron por no atender. Esperaban que en las próximas horas se normalice el abastecimiento.