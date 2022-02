Apóstoles será base de un cuerpo regional de brigadistas para combatir incendios forestales

jueves 10 de febrero de 2022 | 15:51hs.

El gobierno nacional instalará una base del servicio nacional de manejo del fuego con un cuerpo especializado de brigadistas en la localidad de Apóstoles para monitorear y controlar los focos de incendios en Misiones, Corrientes y Chaco.

El anuncio lo hizo esta tarde, en Corrientes, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, adelantando que las capacitaciones comenzarán en marzo para que la puesta en funcionamiento sea inmediata.

"Estamos trabajando fuertemente con las provincias para formar un cuerpo de brigadistas especializados en incendios forestales, de pastizales, con la capacitación correspondiente que se iniciará en marzo y tendrá una base de operaciones en la ciudad de Apóstoles", explicó el funcionario nacional.

En ese contexto añadió que "el servicio nacional de manejo del fuego tiene una sola base de estas características en la Patagonia y necesitamos desplegar recursos en otras partes del país por la amenaza de los incendios".

Situación adversa

Federovisky, junto al ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, brindó detalles sobre el trabajo que vienen realizando, principalmente en la vecina provincia, pero con gran impacto en Misiones que también padece el daño producido por los incendios forestales.

"Estamos acá con la firme convicción de que podemos y debemos trabajar en conjunto ante una situación que desde el punto de vista ambiental se presenta muy adversa. Venimos de dos años prácticamente de una sequía muy pronunciada a lo largo de toda la Argentina que en este caso particular se ha posado más fuertemente en la Mesopotamia y principalmente en la provincia de Corrientes, Misiones y también Chaco", analizó el funcionario y afirmó que "esto nos obliga no solamente a redoblar los esfuerzos sino a tener una coordinación en el trabajo muy particular, muy enérgica, muy precisa y también a mirar hacia adelante, porque es muy probable, casi seguro, que como resultado del cambio climático y consecuencia del calentamiento global, escenarios como el que estamos atravesando se repitan cada vez más seguido".

Insistió que en "la situación es muy delicada en materia de incendios que requiere los esfuerzos coordinados y conjuntos, pero también la estrategia que vamos a instalar a partir de ahora porque las características de los distintos incendios nos obligan a pensar en una estrategia diferente y mucho más profesional para atacar".

"El ministerio de Ambiente de la nación tiene toda la voluntad de acompañar a las provincias para poder conformar un comando unificado que pueda coordinar las acciones y que pueda darle el mejor uso a todos los recursos disponibles", indicó Federovisky.

Aseguró finalmente que a la provincia de Corrientes "llegará un helicóptero para traslado de brigadistas y bomberos que solicitó el gobierno. Tenemos desplegados cuatro aviones, uno de ellos en la frontera con Misiones. Hemos desplegado aproximadamente 80 brigadistas y si es necesario se ampliará ese número".