Productores buscan alternativas ante la faltante de productos debido a la sequía

jueves 10 de febrero de 2022 | 12:14hs.

La falta de lluvia se hace sentir en la provincia, perjudica de lleno a los productores, quiénes sufren la pérdida de la cosecha y no pueden reponer frutas o verduras para vender, esto conlleva a buscar otros proyectos para vender.

En Jardín América se da la feria franca, algunos productores que llegaban a la galería de la Municipalidad local, llegaban para ofrecer variedad de verduras frescas, directo de la chacra a la casa. Pero por la escasez de lluvias, hoy jueves ya se pudo observar a productores que llegaron con plantas o bien reparadores o hasta venta de planificados para salir adelante. También, la venta de emprendedores que ofrecen prendas de ropa a los vecinos jardinenses.

"Hoy en día no se puede llegar con productos de la huerta ya que no hay, es una verdadera tristeza", dijo Eunice Ferreira, quién se situó hoy en la galería municipal. Además, la mujer contó que hubo años anteriores que también se sintió la falta de lluvias pero no tanto como este año. Antes algo se rescataba y se podía ofrecer, este año muchos colonos directamente nada pudieron cosechar", dijo.

Para mañana viernes está previsto la llegada al predio mas productores, seguramente en menor cantidad o con reducción de productos para la venta.

Lo que sí, se nota que los que trabajan a diario la tierra, tienen plantaciones y animales, están padeciendo la escasez de precipitaciones.