Pep Guardiola: “El mejor equipo del mundo ahora es Chelsea o River”

jueves 10 de febrero de 2022 | 9:45hs.

“No somos el mejor equipo del mundo. El mejor equipo es el Chelsea, que ganó la Champions League, o River Plate, que ganó en Sudamérica”, sentenció este jueves Josep Guardiola en conferencia de prensa y su declaración ya se hizo viral.

El entrenador del Manchester City agregó en el marco de la consulta sobre si su equipo era el mejor de todos hoy: “Chelsea o River. Es lo que pienso, no sé, pero lo imprtante no es eso, sino ganar el próximo partido. No me imprta quién es el mejor, me importa ser feliz y jugar mejor cada día”.

El City enfrentará el sábado al Norwich por la Premier League que lidera con comodidad y el martes visitará al Sporting de Lisboa por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

No es la primera vez que Guardiola pone a River en el foco de la discusión mundial sobre la calidad de su futbol. Tiempo atrás, incluso, felicitó públicamente al equipo Millonario y a Marcelo Gallardo por la obtención de la Liga Profesional.

El City se distancia

Los errores atrás del Brentford facilitaron la victoria por 2-0 del Manchester City, que, con goles de Riyad Mahrez y Kevin de Bruyne, ampliaron la ventaja al frente de la Premier a 14 puntos.

Los de Pep Guardiola lograron un triunfo más en el Etihad Stadium, ante un Brentford que aguantó lo que pudo y que se inmoló con errores propios. Primero fue Rasmussen el que dio ventaja al City, al barrer a Raheem Sterling dentro del área. Penal y Mahrez, muy tranquilo desde los 11 metros, acomodó la pelota en un ángulo.

En la segunda mitad, David Raya, que volvía a un partido de Premier League tres meses después de sufrir una importante lesión de rodilla, se equivocó en la salida y lo regaló a Sterling. El inglés falló en el mano a mano, pero el rebote le quedó a De Bruyne, que desde atrás sentenció el encuentro.

El City vuelve a la senda del triunfo después de que dejara dos puntos en su último partido de Premier ante el Southampton. Su ventaja al frente de la clasificación es ya de 14 puntos sobre un Liverpool que, eso sí, tiene dos partidos menos.

Los de Jürgen Klopp tendrán que ganarle este jueves al Leicester City si quieren seguir con alguna opción de pelear esta Premier. El Brentford, en su temporada de vuelta a la primera división del fútbol inglés, es decimocuarto, con 23 unidades, siete por encima de las posiciones de descenso.