Recapturaron a la eldoradense que asesinó a su hijo

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Luego de 116 días de búsqueda, durante la madrugada de ayer, efectivos de la Unidad Regional III de la Policía de Misiones atraparon en Eldorado a Fernanda Fidelina Vázquez, la joven de 21 años que a mediados de octubre del año pasado se fugó de una prisión de Brasil en donde aguardaba el juicio oral por el homicidio de su hijo Martín Alexander (3), quien murió a principios de abril de 2020 a causa de las graves lesiones internas que tuvo como consecuencia de golpizas sufridas a manos de la mujer y de quien en ese momento era su pareja, Paulo Hernán Álvez (25).

Justamente, por este atroz hecho, los dos misioneros fueron juzgados y condenados en diciembre por un tribunal de Barracao, que les fijó penas de 34 y 37 años de cárcel, respectivamente.

La detención de la joven se concretó en la vivienda de su hermana, ubicada en el barrio San Cayetano del kilómetro 4 de la Capital del Trabajo. Y en el operativo también colaboró una comisión de la delegación local de la Policía Federal (PFA), que brindó apoyo en la logística para concretar el arresto.

Quien impulsó la pista de la presencia de Fernanda en Eldorado fue Damián Figueredo, padre de Martín Alexander, quien confirmó el dato que le habían pasado semanas atrás sobre el paradero de la mujer al ver con sus propios ojos el martes por la noche a su ex caminando por las calles del mencionado vecindario.

Al corroborar la identidad de la implicada y la fuerte acusación que pesaba en su contra, se dispuso su traslado a la Seccional Segunda, donde permanecerá alojada a disposición de la Justicia Federal de Eldorado hasta tanto se terminen de finiquitar los trámites internacionales para su extradición.

En ese sentido, fuentes que intervienen en el caso indicaron que la joven tendrá una audiencia virtual durante la jornada de hoy con autoridades judiciales de Barracao y ayer comenzaron a correr los 30 días para el inicio de los trámites legales para su puesta a disposición con la Justicia del vecino país.

Por otro lado, voceros de la causa señalaron que fue importante la intervención de este matutino para la recepción del oficio judicial desde Brasil en donde se notificó formalmente a la Justicia argentina del pedido de captura para la implicada, quien contaba con alerta roja de ubicación por parte de Interpol desde el año pasado.

Sobre esto, la familia del pequeño aguardó durante varias horas frente a la comisaría la notificación formal desde Brasil para confirmar la detención de la joven, ya que tenían mucho temor a que pudiera ser liberada y que luego aprovechara para escaparse a Paraguay.

En Brasil, Vázquez, no sólo deberá cumplir con la pena que le fue impuesta el pasado 17 de diciembre por el homicidio de su hijo, sino que también ahora deberá ser juzgada por su fuga de la Prisión Pública de Santo Antonio do Sudoeste, donde permaneció detenida hasta el 16 de octubre.

Sospecha confirmada

Semanas atrás, Figueredo obtuvo un dato que no lo dejó dormir por días. Un amigo le confió que su ex pareja y prófuga de la Justicia brasileña desde octubre pasado había sido vista viviendo normalmente su vida en el barrio San Cayetano, de Eldorado.

Incluso le dijeron que asistía a fiestas y eventos como si nada y sin que nadie advirtiera la historia que ocultaba detrás.

Pero en una de las tantas recorridas con su vehículo por el citado vecindario, el martes Damián vio a Fernanda caminando, aunque para no propiciar un nuevo escape de la condenada, decidió acudir de inmediato a la Policía.

Fue mediante las características aportadas y una serie de informaciones que los investigadores policiales lograron identificar la vivienda donde se escondía y procedieron a su detención.

“Ahora siento más alivio, estuve las 24 horas del día intentando dar con el paradero y buscando la solución a esto que nos tenía muy mal a todos. Y mediante mucha gente que me ayudó pudimos dar con ella”, confesó Damián, un poco más tranquilo, ayer frente a la Comisaría Segunda mientras intentaba obtener más detalles de cómo seguirá el futuro de su ex.

“Hace dos meses más o menos que se cree que estaba ahí. Mediante un amigo mio que me pasó la información empecé a investigar y a investigar hasta que la vi ayer (por el martes) y avisé a la Policía”, añadió el denunciante.

Y agregó: “Hasta a los casamientos ella se iba, yo no sé cómo la gente no hacía nada, yo no sé si no sabían o no quería dar la información”.

“Yo la vi ayer, sabía que desde hace dos meses estaba, pero ayer fui a ver porque es un barrio grande y la vi. Me dieron el dato de la casa, ahí empecé a circular con mi móvil hasta que la vi, corroboré y avisé”.

“Ahora sólo pido que haga justicia, sólo Dios sabe lo que va pasar con ella, pero el único consuelo que vamos a tener es cuando Martín esté en Eldorado”, reconoció el padre, quien aún espera que los restos del pequeño sean traslados desde Brasil para ser sepultados en su ciudad natal.

En cifras

116

Fueron los días que estuvo en condición de prófuga y con orden de captura internacional de Interpol Fernanda Vázquez al fugarse de una cárcel de Brasil.

