“No tengo dudas de que el Congreso va a aprobar el acuerdo con el FMI”

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró ayer que no tiene “ninguna duda” de que en los próximos días el Congreso nacional aprobará el acuerdo con el FMI por la deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.

En un encuentro con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, Massa advirtió que si el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso en marzo es rechazado continuará en vigencia el acuerdo firmado durante la gestión de Cambiemos, por lo que sólo este año habría que afrontar vencimientos por 18 mil millones de dólares.

En esa línea, señaló que todos los proyectos relacionados con “incentivar (la producción), con resignar recaudación, con promover tasa y promover inversión se verían rezagados porque el Estado argentino tendría que pagar 18 mil millones de dólares de la deuda que tomó Macri”.

Por otro lado, el líder del Frente Renovador destacó que el presidente haya tomado la decisión de someter el acuerdo al debate parlamentario y recordó las palabras del gobernador Gerardo Morales, quien recientemente reveló que la UCR se enteró “tres minutos antes” del préstamo que Mauricio Macri había cerrado con el FMI.

“Que el presidente abra la negociación es sano institucionalmente, para que en el futuro además las deudas pasen por el parlamento y para que tengan un correlato, se vean en puentes, en desarrollo industrial, en promoción de sectores exportadores para mejorar el proceso de desarrollo económico de la Argentina”, dijo.

En relación al proyecto de Desarrollo Agroindustrial, desde el gobierno aseguraron a los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino que “un campo industrializado es el mejor aliado que el país necesita y puede tener”.

“Para un país como la Argentina apostar por la industrialización, la inversión, el trabajo y las exportaciones es, en términos de lo que necesita un país en la pelea contra la pobreza, la herramienta más importante para llevar adelante un proceso de mejora en su población”, dijo Massa.

Y agregó: “El gobierno y el campo no son enemigos sino que se pueden poner de acuerdo y dar una política de estado a 10 años o más que permita promover la generación de valor agregado, empleo y aumento de exportaciones”.

Por su parte, Domínguez aseguró que fue “muy buena la reunión” porque comprende la realidad de la Argentina y la necesidad de tener una ley de agroindustria que “genera las condiciones favorables para nuevas inversiones” .

Gerardo Morales pidió dar quórum

El gobernador de la provincia de Jujuy y titular del Comité Nacional de la UCR, Gerardo Morales, consideró ayer que Juntos por el Cambio (JxC) debe respaldar en el Congreso el acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al considerar que los legisladores de la coalición opositora tienen que “dar quórum” cuando el tema se debata en ambas cámaras y “no impedir” su aprobación.

“Ratifico lo que ha dicho JxC, que tiene una posición tomada con respecto a evitar el default. Estoy muy cerca de lo que dijeron (la ex diputada) Elisa Carrió, la Coalición Cívica y nuestro propio partido. Hay que dar quórum y no impedir que el gobierno no tenga el acuerdo. De no ser así habría un perjuicio para la economía y, cuando esto pasa, los platos rotos los terminan pagando los más pobres”, señaló Morales en declaraciones a Radio Mitre.

Las principales figuras de Juntos por el Cambio (JxC) se verán las caras hoy por la tarde en la localidad bonaerense de Olivos, en el norte del conurbano, para unificar una postura sobre el acuerdo con el FMI y otros temas legislativos, proyectar un plan para 2023 y calmar las crecientes tensiones entre los distintos sectores de la coalición.

A la cita, que puertas adentro califican como un “retiro espiritual”, asistirán los principales referentes del espacio, como Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Patricia Bullrich, Martín Lousteau y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

El encuentro tendrá una duración de cinco horas -entre las 13 y las 18 - y será una oportunidad de unificar posturas ante el debate parlamentario por el acuerdo con el FMI y también aplacar tensiones.



Se demoran las sesiones extraordinarias

Tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados, el oficialismo busca consensos para cuando llegue el momento de debatir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) en el Congreso, y mantiene negociaciones que demoran el inicio de las sesiones extraordinarias.El oficialismo desplegará una serie de acciones destinada a convencer a la mayoría de sus legisladores, algo que comenzó con la visita del representante argentino ante el FMI Sergio Chodos a legisladores oficialistas. La idea es que estos encuentros se repitan y que los diputados puedan saber de primera mano qué es lo que tienen que salir a defender, en momentos en que muchos no están tan convencidos del proyecto.