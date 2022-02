A vacunarse que no va casi nadie

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Pasó el tiempo de juntarse por las fiestas de fin de año, de poner en orden los papeles para ir de vacaciones. Los vacunatorios, que exhibían filas interminables, lucen hoy mucho menos concurridos y ya no se ven desbordados por la demanda. Pero la calma no durará: se aproxima el regreso a clases y niños, adolescentes y adultos se verán compelidos a buscar segundas y terceras dosis (por qué no, también primeras). Es ahora, entonces, el tiempo de ir a las postas de salud y poner el hombro para que los contagios se reduzcan, las infecciones sean más amables y las internaciones y las muertes por Covid pasen a ser una posibilidad remota.