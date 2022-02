Un duro golpe a la producción de azúcar mascabo en la provincia

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Juan Martínez es productor cañero y con su familia posee el emprendimiento Azúcar Mascabo Don Nicolás, en San Javier. En diálogo con El Territorio corroboró la preocupación de los productores por el faltante de caña de azúcar, debido a la extendida sequía en la provincia y en gran parte del país.

El azúcar mascabo (de color marrón) tiene una gran demanda desde otras provincias por considerarse un alimento más saludable.

“El tema de la sequía viene feo porque se están secando los cañaverales. Donde hay zonas de tosca no creo que haya zafra, porque se está secando toda la caña”, enfatizó.

Apuntó que ante la expectativa de seca, algunos productores ofrecen la caña (todavía muy chica) como alimento para el ganado.

“Como la caña está muy fina y ante el temor de que se seque, se la ofrecen a ganaderos para que entren con un tractor y una picadora. Eso después se puede dar a los animales porque no hay pasturas. Por eso también este año va a haber muy poca caña”, evaluó.

En su caso particular, Martínez contó que tienen “algo de caña porque tenemos una variedad que aguanta mejor la sequía, pero creo que en dos semanas ya no vamos a tener para procesar. Esperamos que el clima mejore. Todos estamos esperando más lluvias porque fue muy poco lo que cayó en esta zona”.

El productor relató que el grueso de la zafra cañera se realiza desde junio hasta octubre. Pero recordó que la planta crece sólo hasta la llegada del otoño.

“Hay plantas que no creo que crezcan mucho más. Las que no se sequen van a quedar chicas y ahí no es rentable cortarlas. Hay muchas que están con las puntas amarillentas, que es una señal de que se están muriendo por la falta de lluvia”, agregó.

El azúcar o las vacas

Otro productor de caña y de azúcar mascabo, Roni Joel Márquez, de Picada Propaganda, en Aristóbulo del Valle, coincidió en que será un mal año para la producción de azúcar mascabo: “De mi plantación ya al menos tengo un cuadro que voy a tener que dar a las vacas porque la producción de azúcar no va a salir”. El productor, integrante de la Red Cañera, alertó que en su caso tendrá muy poca producción este año. “Pasa que también los animales necesitan alimento y además la caña no creció como debía haber crecido”.

“Este año estará difícil vender porque tenemos poco y por la pandemia también hemos perdido un poco de contacto con nuestros compradores”, acotó Márquez.

Relacionadas

Por la intensa sequía, la zafra de caña de azúcar sería una de las más bajas

En Salta y Jujuy, cañeros al borde del quebranto