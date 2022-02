Adele arrasó en los Brit Award y es la artista del año

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:00hs.

La cantante Adele se impuso la noche del martes en los Brit Awards 2022, los premios más importantes a la música que se otorgan en el Reino Unido, al triunfar en las categorías canción del año por “Easy On Me”; mejor artista del año y mejor álbum por “30”.

De esta manera, se convirtió en la segunda artista más ganadora en la historia de estos premios, con doce galardones; superando a Coldplay, que suma nueve pero debajo de Robin Williams, que acumula 18, entre sus trabajos solistas y su labor como miembro del grupo Take That.

Así, la intérprete de ‘Rolling in the deep’ fue nombrada Artista del Año. También se llevó a casa el premio al Álbum del Año por su más reciente obra discográfica titulada ‘30’, y ganó el premio a la Canción del Año por ‘Easy on Me’.

“Este álbum fue todo nuestro viaje, no solo el mío”, dijo la cantante luego de recibir el premio que posicionó su último álbum como el mejor de todo el 2021, y que fue dedicado a su hijo Ángelo y a su ex esposo, el filántropo Simon Konecki, de quien se divorció en marzo de 2021.

“Estoy muy orgullosa de mí misma por apegarme a mis ideas y sacar un álbum que era sobre algo tan personal para mí porque ya no mucha gente hace cosas así”, añadió.

Aunado a ello, al aceptar su trofeo de Artista del Año, Adele se mostró agradecida y enalteció el trabajo de las artistas nominadas: “Realmente amo ser mujer y ser una artista femenina. Lo hago. Estoy muy orgullosa de nosotras”.

Esta última entrega de los Brit Awards se llevó a cabo en el O2 Arena de Londres, espacio que fue testigo de su gran talento tras su interpretación, acompañada del piano, del tema ‘I Drink Wine’, séptimo track del álbum 30, trabajo que cuenta con más de 11 millones de reproducciones en su canal de YouTube.

La ceremonia de premiación fue una de las pocas presentaciones a la que ha acudido la artista en el último tiempo, luego de las restricciones por la pandemia. Incluso, en enero pasado, Adele había anunciado entre lágrimas la cancelación de sus conciertos en Las Vegas.

Chistes y críticas

La presentación de este 2022 de los Brit Awards estuvo a cargo del comediante Mo Gilligan, quien lanzó una contundente crítica al primer ministro Boris Johnson, quien ha estado envuelto en polémica debido a que se reveló que realizó fiestas durante el confinamiento como consecuencia de la crisis sanitaria.

Otros ganadores

En la ceremonia realizada en el 02 Arena, de Londres, Ed Sheeran ganó su séptimo premio al imponerse como compositor del año; Dua Lipa obtuvo el galardón al mejor álbum de pop y R&B; Olivia Rodrigo se quedó con el de mejor canción internacional y Billie Eilish con el de mejor artista internacional.

En tanto, la rapera Little Simz fue elegida la mejor artista emergente; Sam Fender se quedó con el mejor álbum de rock; Dave se quedó con el premio al mejor artista de rap y hip-hop y como mejor grupo internacional se consagró al dúo conformado por Bruno Mars y Paak, Silk Sonic.