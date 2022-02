Penélope Cruz y Javier Bardem hacen historia en los Oscar

jueves 10 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El actor Javier Bardem y la actriz Penélope Cruz, flamante pareja hollywoodense, dieron fin a la larga expectativa luego de que el martes por la madrugada -horas de la tarde en Argentina- en la luminosa ciudad de Los Ángeles, la Academia confirmara su nominación para competir por los premios a mejor actor y mejor actriz en los Premios Oscar, que se celebrarán el próximo 27 de marzo en en el Dolby Theatre de Hollywood.

En el caso de Bardem, la distinción se debe a su actuación en el filme “Being the Ricardos” -Ser los Ricardos- donde encarna a Desi Arnaz de la mano del guionista, productor y dramaturgo Aaron Sorkin. La pieza es un drama en el que el español es capaz de “absolutamente todo: desde cantar a bailar pasando por calcar el acento cubano con una nitidez que asusta”, describe el diario español El Mundo.

Por su parte, la histórica Penélope Cruz, se metió de lleno en la terna por su papel en “Madres Paralelas”, que ya obtuvo su lauro en la Copa Volpi, durante la pasada edición del Festival de Venecia.

Según anticipó la prensa local, sin embargo, ninguno de los dos intérpretes parte como favorito. Bardem comparte la lista con celebridades de largo recorrido: Benedict Cumberbatch (‘El poder del perro’), Andrew Garfield (‘Tick Tick Boom’), Will Smith (‘El método Williams’) y Denzel Washington (‘The tragedy of Macbeth’).

Y Penélope hará lo propio acompañada en la terna por Jessica Chastain (‘Los ojos de Tammy Faye’), Olivia Colman (‘La hija perdida’), Nicole Kidman ‘(Being the Ricardos’) y Kristen Stewart (‘Spencer).

“Abrazaditos y viendo la tele”

De esta forma, el actor español se despojó de la tensión que -quizá por la agradable sorpresa de su nominación- supo mostrar durante una conferencia de prensa que brindó en uno de los salones del Hotel URSO de Madrid, a pocas horas de hacerse de la gran noticia.

Bardem contó con picardía, y también con detalles, cómo fue el momento en el que se enteró de su nominación: fue junto a Penélope Cruz, su cónyuge desde 2010.

“Estábamos en el sofá, abrazaditos, atendiendo... yo sabía que, de salir, saldría primero, por la B de mi apellido”, comenzó narrando.

“Me quedé con cara de bobo, que es lo que pasa en estos casos”, cerró.

Con tono orgulloso por la coincidencia que les propició la industria -y el talento de ambos- Bardem se mostró feliz por corresponder este momento junto a ella: “a nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope, lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, no hubiera sido una celebración”, soltó.

Al mismo tiempo, dijo que “el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico” y describió a la situacion como “histórica y extraordinaria” por el “shock”. “Nos hemos puesto muy contentos, nos hemos dado un abrazo fuerte, es algo extraordinario, estar compartiendo esto, muy maravillados, muy contentos, conmovidos”.

“Antes de conocer ambas nominaciones estábamos charlando -con Penélope- de lo importante que es poder trabajar y hacer proyectos como éstos”, detalló el actor.

El legado de su madre

Abordado por la emoción, Bardem no dejó de mencionar a su madre, Pilar Bardem, también actriz española, y contó que tiene su anillo como recuerdo: “no hay momento en que no me acuerde de Pilar, del amor eterno que tengo por ella”.

“A mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, rezaba a sus santos para que nos pasaran cosas buenas”, rememoró.

Al tiempo dijo: “sé que mi madre en este momento está disfrutándolo, he estado hablando con ella y se lo he dedicado”.

No esquivó la polémica

Más afianzado en la rueda de prensa, Javier Bardem abordó el tema relacionado sobre su interpretación de un personaje cubano en la película.

“Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, especialmente la latina”, comenzó aclarando, y concluyó: “No podemos poner límites a la interpretación, si no, vamos a tener que empezar a pedir el carnet hasta a los que hagan Hamlet”.

“Hablemos también de las minorías españolas. A mí nunca me han ofrecido un personaje español. Sé lo que hablo cuando hablo de minorías” dijo el actor, que ya había encarnado al poeta cubano Reinaldo Arenas en el filme “Antes de que anochezca”.

Esta reflexión del actor viene a cuenta de la polémica y las críticas que suscitó en algunos sectores de la industria, pero sobre todo tuvo extenso eco en las redes sociales, su interpretación de un personaje de origen cubano.

“Y es que es fácil entender la frustración de los actores latinonorteamericanos por la falta de oportunidades y de representación, y es cierto que Bardem se lleva las mejores oportunidades, pero es una respuesta a su talento, no a su pasaporte o al color de su piel”, señaló hace un tiempo el sitio especializado ABC Play.

Histórico

Lo cierto es que Bardem y Cruz se han convertido en el sexto matrimonio que logra una nominación al Oscar en el mismo año en toda la historia de los premios. Los primeros fueron Lynn Fontanne y Alfred Lunt en 1932 y les siguieron los icónicos Frank Sinatra y Ava Gardner (1954).