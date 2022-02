Por la intensa sequía, la zafra de caña de azúcar sería una de las más bajas

jueves 10 de febrero de 2022 | 5:30hs.

Los productores de caña de azúcar en la cuenca cañera, que comprende varias localidades del Alto Uruguay atraviesan una situación crítica y desoladora debido a la prolongada sequía que ha hecho que se pierda al menos un 50% de la producción de este año. Por esta realidad y ante la posibilidad de tener muy poca caña para su venta al ingenio azúcarero de San Javier, piden al gobierno alguna asistencia para poder recuperarse este año.

En tanto desde la industria analizaron que todavía puede haber una recuperación de rendimientos (vale recordar que la zafra se realiza de junio a octubre) y que el año pasado se procesaron 23 millones de kilos de caña que entregaron los productores. También recordaron que el principal destino del cultivo es la obtención de alcohol para su uso en la prevención del coronavirus en la provincia.

Desesperación por la lluvia

Ramón Ferreira, productor cañero dijo “la caña nueva todavía tiene algo de verde, pero se está secando, es una tristeza lo que estamos viviendo en la cuenca de San Javier. La situación es muy difícil, creo que difícilmente haya zafra este año porque casi el 100% se ha secado, es algo muy triste de ver y vivir. Queda la fe en Dios y la esperanza de que la lluvia va a venir, pero ni así será posible la zafra, está todo seco”.

El productor José Javier Trachuk, quién forma parte de la asociación de productores cañeros, dijo “es tremendo lo que pasa, el año pasado en esta misma época ya teníamos más de un metro arriba de caña dulce y este año nada. Yo tengo mi chacra en Las Correderas (San Javier), hace años que soy cañero, vengo de cuna cañera, mis padres ya se dedicaban a la producción de caña dulce, tengo 41 años y jamás vi una seca que haya dañado tanto como en esta oportunidad”, expresó Trachuk.

Por su parte el presidente de la Asociación de Cañeros Eduardo Silvera dijo que “si las lluvias no vienen creo que este año no habrá zafra. Las pocas lluvias no alcanzan para levantar la producción no sólo de caña de azúcar sino de otras producciones, como granos. Nos hemos reunido con varios productores y la conclusión es que estamos muy preocupados porque en un 40 a 50 por ciento se ha secado la materia prima que se necesita para una buena zafra. Los productos de la chacra están sufriendo graves consecuencias de esta sequía que no da tregua. Ojalá haya alguna asistencia, subsidio o algo para paliar este terrible momento que estamos pasando” destacó.

Afectación diversa por zonas

A pesar del pronóstico desalentador de los productores cañeros de toda la cuenca, desde el ingenio azucarero de San Javier el nuevo administrador de la fábrica , Héctor Benítez en diálogo con El Territorio aseguró que la zafra se va a dar de igual manera con la caña que llegue a entregarse. Y que los productores pueden estar tranquilos para llevar su producción al ingenio, en el momento en que sea cortada .

“Estamos conscientes que el campo en general está siendo afectado por la sequía, por ese motivo es que el gobernador decretó la emergencia agropecuaria. En cuanto a la caña de azúcar, la zona más afectadas son las plantaciones de San Javier e Itacaruaré, no así la zona de Mojón Grande, Dos Arroyos, Gobernador López, lugares en los que tanto el año pasado como este llovió un poquito más”, analizó.

También reconoció que “sin dudas en mayor o menor medida la caña está afectada y es por ello que comparando con la zafra del año pasado habría una pérdida en campo de entre un cuarenta y cincuenta por ciento, esta va a variar de acuerdo a como se presenten las condiciones climáticas”.

Ante el difícil presente desde el ingenio explicaron que se encuentran “en una etapa de aprestamiento, en la mitad del mismo, con la finalidad firme de recibir la materia prima que haya. El ingenio va a abrir las puertas para recibir la caña de los productores para producir azúcar pero por instrucciones específicas del señor gobernador, Oscar Herrera Ahuad principalmente se producirá alcohol no comercializable para contribuir asi al cuidado de la salud de los misioneros. En conclusión el ingenio tendrá la zafra 2022 con la materia prima que los productores quieran entregar” dijo Benítez.

Un duro golpe a la producción de azúcar mascabo en la provincia

Juan Martínez es productor cañero y con su familia posee el emprendimiento Azúcar Mascabo Don Nicolás, en San Javier. En diálogo con El Territorio corroboró la preocupación de los productores por el faltante de caña de azúcar, debido a la extendida sequía en la provincia y en gran parte del país.

“El tema de la sequía viene feo porque se están secando los cañaverales. Donde hay zonas de tosca no creo que haya zafra, porque se está secando toda la caña”, enfatizó. Apuntó que ante la expectativa de seca, algunos productores ofrecen la caña (todavía muy chica) como alimento para el ganado.

“Como la caña está muy fina y ante el temor de que se seque, se la ofrecen a ganaderos para que entren con un tractor y una picadora. Eso después se puede dar a los animales porque no hay pasturas. Por eso también este año va a haber muy poca caña”, evaluó.

En su caso particular, Martínez contó que tienen “algo de caña porque tenemos una variedad que aguanta mejor la sequía, pero creo que en dos semanas ya no vamos a tener para procesar. Esperamos que el clima mejore. Todos estamos esperando más lluvias porque fue muy poco lo que cayó en esta zona”.

El productor relató que el grueso de la zafra cañera se realiza desde junio a octubre. Pero recordó que la planta crece sólo hasta la llegada del otoño.

“Hay plantas que no creo que crezcan mucho más. Las que no se sequen, van a quedar chicas y ahí no es rentable cortarlas. Hay muchas que están con las puntas amarillentas, que es una señal de que se están muriendo por la falta de lluvia”, agregó.

El azúcar o las vacas

Otro productor de caña y de azúcar mascabo, Roni Joel Márquez, de Picada Propaganda en Aristóbulo del Valle coincidió en que será un mal año para la producción de azúcar mascabo. “Este año por el tema de la sequía nos perjudicó a todos. De mi plantación ya al menos tengo un cuadro que voy a tener que dar a las vacas porque la producción de azúcar no va a salir”. El productor integrante de la Red Cañera alertó que en su caso tendrá muy poca producción este año. “Pasa que también los animales necesitan alimento y además la caña no creció como debía haber crecido”.

Vale recordar que el azúcar mascabo (de color marrón), tiene una gran demanda desde otras provincias por considerarse un alimento más saludable. “Este año estará difícil vender porque tenemos poco y por la pandemia también hemos perdido un poco de contacto con nuestros compradores”, acotó Marquéz. z

Más para forraje, que para azúcar

El presidente de la Asociación Ganadera de San Javier, Miguel Mendoza, consideró que la poca caña de azúcar que se consigue en su región está teniendo una fuerte demanda como alimento. Y de esta forma se espera que quede muy poco del cultivo con destino a industria.

“En este momento casi no hay caña. Los productores están cortando para darle a sus animales, algunos feedlot también han venido a comprar para llevar”, comentó. Remarcó que por la falta de lluvias “se está secando toda la caña, incluso las plantas chicas. Ya estamos en febrero y muchas plantas no van a brotar más. Yo estimo que la mayor cantidad de plantas van a tener como fin hacer forraje para los animales”, comentó en diálogo con El Territorio.