Mario Ledesma se fue de los Pumas: “Es momento de poner al equipo primero”

miércoles 09 de febrero de 2022 | 19:54hs.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) realizó un sorpresivo llamado a una conferencia de prensa a los medios para este miércoles. El motivo de la convocatoria fue de un gran impacto: Mario Ledesma informó su renuncia a la dirección técnica de los Pumas, puesto que ocupaba desde junio de 2018, tras la salida del tucumano Daniel Hourcade.

“Es una decisión personal. Siempre me sentí muy apoyado por la UAR, el staff y los jugadores”, señaló Ledesma en la conferencia. “Fue una aventura impresionante, con muchas cosas buenas y malas, pero esto nos hizo mejores”, agregó.

“Ningún equipo del mundo vale los Pumas, como para irme a otro lado”, subrayó, esforzándose por no llorar, ante la insistencia sobre si dejaba el cargo para continuar en otro equipo.

“La forma en la que me toca irme es con la misma entereza que me tocó encarar el proyecto con toda la pasión”, indicó Mario. “Era algo que venía reflexionando, que venía hablando con la familia. Tenía un costo grande por no estar, pero creo además que el año pasado no vimos una mejora, como venía sucediendo antes. Se cerró un ciclo, un capítulo del juego”, analizó.

Consultado sobre los motivos puntualmente, optó por no profundizar y priorizó enfocarse en lo que consideró como puntos favorables. “¿Quién quiere alejarse? Nadie. Pero hay que poner al equipo primero y, si uno es lo suficientemente humilde, hay que hacerlo”, afirmó, emocionado, casi conteniendo el llanto.

“Lo sentí en la panza, en el corazón y en la cabeza. Me parecía el momento de dar el paso al costado y darle tiempo a la UAR para buscar el reemplazo”, sumó. Rodríguez, sorprendido por la decisión de Ledesma, apuntó que van “a presentar a la mesa directiva las opciones que se evalúen y sean compatibles”.