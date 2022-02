Condenaron a Aníbal Lotocki a 4 años de prisión por lesiones graves

miércoles 09 de febrero de 2022 | 12:48hs.

Finalmente la Justicia respondió los pedidos desesperados de las famosas: condenaron al cirujano Aníbal Lotocki a .... por lesiones graves y estafas. Entre las denunciantes se encuentran Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, todas afectadas con diferentes problemas de salud tras las operaciones practicadas entre 2008 y 2015.

El veredicto se conoció en la sentencia que se realizó hoy al mediodía, a través de Zoom. Tuvo derecho a sus últimas palabras antes de conocer la resolución del Juicio. Aseguró que está angustiado por todo lo que vivió estos años: “Las cosas que se han dicho sobre mí, sobre mi persona, sobre mi actuar profesional, se me atacó a diestra y siniestra. Publicaciones en redes sociales y en todos los lugares”.

“No se trata de lo que me afecte a mí solamente. hay gente que trabaja conmigo, amigos, familiares, pacientes, tengo hijos que van a la escuela primaria y que han sido atacados de manera inaudita. En este ámbito pude razonar, explicar, debatir, pero en otro lado no. Nadie quería aclarar nada, se buscaba polemizar, generar algún punto de rating. Por eso me guardé al silencio, no hablé más, por respeto al debate”, aseguró en los 10 minutos que duró su monólogo.

La postura de la Fiscalía

El pedido original por parte de la fiscalía había sido de 7 años y 9 meses de prisión, además de una inhabilitación de 10 años y la prohibición de salir del país. También se pidió una fiscalización administrativa ya que, según la Justicia, no se condice el nivel de vida de Aníbal Lotocki con los ingresos declarados.

El fiscal del juicio, Sandro Abraldes, aseguró en declaraciones previas: “Lotocki cosifica a las víctimas y no las reconoce como personas. Las desprecia, las usa como instrumento para promocionarse y las moldea a su antojo. Se siente hacedor de la mujer perfecta. Es una clara manifestación de violencia de género”.

Lotocki había pedido autorización para viajar a Brasil a visitar a uno de sus hijos, sin embargo el Juez se lo había denegado.

El antecedente de Aníbal Lotocki que afectó al Juicio



En abril de 2021 a Aníbal Lotocki lo detuvieron por la muerte de un paciente en su clínica de Caballito. Cristian Adolfo Zárate era un hombre de 50 años que se había realizado una dermolipectomía en el centro de estética ubicado en la calle Colpayo 20. Murió tras la cirugía.

Esa causa lo llevó a la cárcel, pero luego la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña le concedió la excarcelación bajo fianza. El tribunal entendió que no había riesgo de fuga y le impuso una caución de 5 millones de pesos.