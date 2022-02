Haciéndose pasar por personal de una fiscalía de Mendoza extorsionaron a una mujer de San Pedro

miércoles 09 de febrero de 2022 | 12:40hs.

"Le sacaron el alimento de la boca a mis hijos", es una de las reiteradas frases del conmovedor relato de Isabel Goncalvez(44), quien reside en barrio Santa Rosa de San Pedro, es de muy escasos recursos económicos y días atrás fue víctima de una estafa telefónica.

Un hombre haciéndose pasar por Ayudante Auxiliar en la Fiscalía de Violencia de Género de Mendoza, se hizo valer de la humildad de esta mujer para amenazarla poniendo como víctima a uno de sus hijos y así lograr estafarla.

Las estafas por distintas vías de comunicación online, continúan en auge siendo las personas de bajos recursos las más vulnerables, quienes, ante la desesperación, más cuando la integridad de un hijo está en juego, no dudan en seguir las indicaciones de los agiles estafadores, tal como ocurrió con una vecina de San Pedro, que pidió ayuda a un conocido y este, al conocer la situación la recomendó realizar la denuncia y no pagar un solo peso más.

Todo comenzó el pasado viernes, cuando cerca de las 17, recibió un llamado telefónico proveniente de la provincia de Mendoza, por parte de una persona que se identificó como Maximiliano Torres, Ayudante Fiscal del doctor Jose Gonzalvez, supuestamente de la fiscalía general de Violencia de Género del Ministerio Público de Mendoza, quien utilizó a uno de los hijos de Isabel como víctima para llevar adelante la estafa.

"Ese hombre se presentó como una autoridad, me amenazó y extorsionó, me dijo que yo tenía que pagar mucho dinero porque de lo contrario llevarían preso a mi hijo a quien acusaban de unas publicaciones en internet. Yo me desesperé, la persona no dejaba de insistir. Yo no tenía dinero, me decía que tenía que pagar en los próximos 30 minutos", contó a El Territorio, Isabel Goncalvez.

En un primer momento le solicitaron la suma de 10 mil pesos, ante el temor y la desesperación sumada a la falta de información sobre este tipo de estafas, Isabel, utilizó el dinero que tenía para comprar mercadería y con la ayuda de su hijo, realizó la transferencia en un pago fácil. Dicho pago tenía como destinataria, una supuesta tesorera de la mencionada cartera, llamada Beatriz Soledad Sosa, identidad que sería falsa según el DNI que proporcionaron a Isabel.

Una vez realizado el pago, debieron enviar una fotografía del ticket vía WhatsApp, y lo que parecía haber terminado recién estaba comenzando "Le sacaron la comida de mis hijos, y lo peor es que me seguían extorsionando, tenía que juntar $20 mil más, la única manera era vender lo poco que tengo. Como mi hijo es joven y yo no entiendo de redes sociales me puse muy mal porque pensé que de verdad se había mandado una macana, fue un momento muy doloroso", señaló Goncalvez.

"Siguieron diciéndome que, si no juntaba esa plata venían y se llevaban a mi hijo a la cárcel por 12 años, me sacaban a mis otros chicos y los llevaban a un hogar de menores y a mí me iban a llevar a otro país secuestrada", detalló aun con voz atemorizada, Isabel.

Ante la incertidumbre e impotencia, la mujer comentó con un conocido lo que le estaba pasando, esté se dio cuenta que se trataba de una estafa y recomendó que se acercara a la Comisaría, "fui a la comisaría donde me atendieron muy bien, me tomaron la denuncia y recién puedo estar un poco más tranquila porque estaba bajo amenaza, tenía miedo de ir a denunciar porque me dijeron que no haga el bloqueo del teléfono y tampoco denuncie porque la situación se podía complicar" manifestó la mujer.

Y agregó "Fue terrible estar sometida a esas amenazas, soy madre de 10 hijos y uno no quiere que nada malo les pase. Gracias a personas que me orientaron puedo recuperar tranquilidad y cuento esta experiencia para nada agradable a modo de alerta a la población ante este tipo de estafadores que no te dan tiempo a nada"

En la Comisaría, Isabel presentó la denuncia adjuntando capturas de pantalla de los mensajes intercambiados con el estofador vía WhatsApp para que la justicia pueda dar curso a la investigación.