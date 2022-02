Febrero con pocas ventas de paquetes en agencias de turismo misioneras

miércoles 09 de febrero de 2022 | 10:16hs.

El objetivo de las agencias de turismo es de lograr una completa reactivación luego de las restricciones que se dieron debido a la pandemia por el Coronavirus.

Héctor Dopazo de la Asociación Argentina de Agencias de Turismo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó: “Se registró una demanda interesante sobre fines de diciembre del año pasado y realmente la primer quincena de enero, algunas también pero ya no tanto, de ahí comenzó a mermar un poquito y la verdad es que ahora el mes de febrero está bastante chueca la venta”.

“Pensamos que tiene que ver también con la situación con la serie de restricciones hasta fines de enero para viajar a Brasil, la cuestión de que también se acerca otra vez el ciclo lectivo y mucha gente ya empieza a prepararse para iniciar sus actividades”, acentuó.

Además agregó que los dos motivos fundamentales han sido las restricciones y las situaciones económicas, “también el hecho de que el sistema previaje funcionó hasta el 31 de diciembre. Hemos vendido muchísimo Argentina con viajes grupales a San Carlos de Bariloche, Carlos Paz, San Luis y después también tenemos servicios individuales y algunos servicios dentro de Misiones que siempre estamos apostando a nuestro turismo interno”

El representante de las agencias de turismo apuntó que se han tenido consultas hacia Brasil “pero no se han concretado ventas ya que con Brasil es complejo porque primero y principal como decía hasta el 21 de enero hubieron algunas restricciones que la gente no quería acatar y por el temor de mucha gente de ir a una zona donde la cuestión sanitaria no está tan controlada. Todo lo que son servicios de exterior está muy difícil para realizar los pagos de esos servicios porque hay que hacerlo todo a través de una operatoria bancaria y es bastante engorrosa y nada barata y lamentablemente todo esos costos se traducen en el precio final del paquete”.

“En el verano del 20 si bien teníamos las restricciones impositivas había gente que podía viajar ya que tenía la capacidad económica pero ahora a esa cuestión económica se sumaron las restricciones y como te digo todo lo que es operatoria bancaria está está muy difícil. Yo pienso que todo esto se va a ir reactivando lentamente y posiblemente el año que viene tengamos la posibilidad de viajar normalmente a Brasil ya que muchos viajaron en este periodo pero por cuenta propia no así a través de las agencias”, finalizó.