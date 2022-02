La música de los Beatles y la literatura de Agatha Christie se adueñan de la pantalla del IMAX

miércoles 09 de febrero de 2022 | 12:40hs.

Desde este jueves, el IMAX del Conocimiento presenta un doble estreno con «Muerte en el Nilo», el filme de Kenneth Branagh basado en la novela homónima de Agatha Christie y, durante el sábado y domingo, una función especial dedicada a Los Beatles (Dir. Peter Jackson) con el último concierto de la banda más popular del mundo; evento al que se sumará, luego de cada función, música en vivo y otras sorpresas. Para el ingreso a sala se deberá contar con el pase sanitario correspondiente. Las entradas ya están a la venta en parquedelconocimiento.com



El legendario detective Hércules Poirot que apareciera ya en la primera novela de la escritora inglesa «El misterioso caso de Styles» (1920), y famoso mundialmente por la resolución de homicidios imposibles, tuvo distintas versiones en la pantalla grande y en distintas ocasiones. En sus últimas reversiones hollywoodenses, lo hizo primero en «Asesinato en el Expreso de Oriente» (2017) y ahora en «Muerte en el Nilo» (2022), ambas dirigidas y protagonizadas por Kenneth Branagh. Hércules Poirot integra una lista selecta de célebres detectives entre los que se podrían encontrar Sherlock Holmes, Philip Marlowe, El Padre Brown, Charles Auguste Dupin, Sam Spade, entre otros. Poirot protagoniza una treintena de novelas y cincuenta relatos cortos que su autora, maestra indiscutible del suspenso, publicó entre 1920 y 1975.



Ahatha Christie (1890-1976), quien no necesita mucha presentaciòn, es la autora más vendida de la historia y se ubica en tercer lugar sólo despuès de Shakespeare y la Biblia, con màs de dos millones de ejemplares vendidos y su obra ha sido traducida a màs de cien idiomas. En 1930, al casarse con un arqueólogo, visitó Irak y Siria, escenarios que supo introducir magistralmente en sus novelas que se volvieron además de intrigantes, exóticas. Muerte en el Nilo está protagonizada por Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Tom Bateman, Annette Bening, Emma Mackey, entre otros.

Los Beatles detrás de su manía

Un 30 de enero de 1969 ocurrió uno de los momentos más recordados en la historia de la rock: Los Beatles subieron a la terraza de su estudio de grabación en Londres para dar su último concierto ante algunos empleados y policías de las oficinas de Apple Corps. Más de medio siglo después, ahora los amantes de The Beatles podrán revivir Get Back – The Rooftop Concert en las pantallas IMAX, con sonido e imágenes remasterizadas. Peter Jakson, director del documental «The Beatles Get Back», entrega su último capítulo titulado «The Rooftop Concert» en el que los fans de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, podrán disfrutar de lo que fue el último concierto oficial filmado de la banda británica, como nunca antes lo viste.



Recital en vivo de Plastic Soul al finalizar cada función de Get Back

El IMAX del Conocimiento organiza un evento exclusivo luego de las dos únicas funciones del documental. Al finalizar las funciones se podrá disfrutar de un show en vivo de Plastic Soul, una banda tributo a The Beatles. El recital será en el ingreso del cine. Además, se podrá disfrutar -tanto el sábado como el domingo- de la cerveza artesanal del grupo Antares que acompañará el evento con su food-truck.

Plastic Soul está conformada por: Santino Ansaldi (Bajo), Inti Velazquez (guitarra y coros), Seba Oilher (teclado), Jorge Acosta (batería y voz), Humberto Salvador (guitarra, teclado y voz)

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 10 al domingo 13 de febrero (2D +13).

Jueves 10

18.00. Muerte en el Nilo (2D Castellano)

21.00. Muerte en el Nilo (2D Subtitulada)

Viernes 11

18.00. Muerte en el Nilo (2D Castellano)

21.00. Muerte en el Nilo (2D Subtitulada)

Sábado 12

15.00 Muerte en el Nilo (2D Castellano)

18.00. Muerte en el Nilo (2D Castellano)

21.00. The Beatles Get Back: el último concierto (2D Subtitulada)

Domingo 13

17.00. Muerte en el Nilo (2D Castellano)

20.00. The Beatles Get Back: el último concierto (2D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $700. Menores de 12 años y jubilados $500. Tickets disponibles en la web imaxdelconocimiento.com o en la App del IMAX.