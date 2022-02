Quejas por boletas con altos precios y el mal servicio de energía eléctrica en Candelaria

miércoles 09 de febrero de 2022 | 8:57hs.

Los vecinos de Candelaria, en gran mayoría viene sufriendo reiterados cortes en el servicio de energía eléctrico con las consecuencias que implica como la pérdida de artefactos como heladeras, televisores, computadoras, entre otros.

A esto se suma que en los últimos días recibieron las boletas de luz con hasta el triple de consumo, por lo tanto abultadas sumas a pagar y muchos tienen un poder adquisitivo que se les hace imposible abonar y aún se espera la boleta correspondiente al periodo de la ola de calor.

Rocío Sipiccia, madre de 4 niños del barrio 13 de Julio dijo: "Esto es inconcebible, yo venía pagando 500 pesos como mucho y de pronto me salta este monto de casi 9 mil pesos, es indignante. Llamo a Altos Consumos y me derivan a Gerencia de Interior donde se burlan directamente de mí y dicen que lo que está en la boleta es lo que hay que pagar"

"Me figura más de 1000 pesos de alumbrado público y hace meses no hay más que oscuridad en esa zona. Estoy muy mal, apenas se sobrevive actualmente porque todo está tan caro y ahora esto, no quiero imaginar lo que va a ser la próxima boleta. Necesitamos una solución con lo que está pasando con la luz en Candelaria", agregó con lágrimas en los ojos.

Otra de las vecinas, Emilse, destacó que es vergonzoso ya que la boleta corresponde al periodo que más cortes hubo, "que más mal anduvo todo, nos sacan hasta las ganas de todo, no puede ser, en mi caso más de 40 mil pesos tuve que pagar, es insólito. Hay noches enteras sin luz, se queman artefactos de la casa por la suba y baja de tensión, nadie se hace cargo, no podemos seguir así, me fueron aumentando de diez mil hasta llegar a esta loca cifra".

Natividad Fernández remarcó que de 2 mil que pagaba esto se triplicó, "teniendo las mismas cosas, es imposible aceptar algo así, estamos de mal en peor con la energía eléctrica en Candelaria".

Otro de los casos es el de Javier Lopez de Garupá quien dijo que es inaceptable en la era de artefactos de bajo consumo, focos led que consumen nada y "que sople un viento y se corta la luz, pagar sumas exageradamente altas por un pésimo servicio eléctrico es indignante".