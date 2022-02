Alarma entre vecinos por hechos vandálicos sobre avenida Picada Vieja

miércoles 09 de febrero de 2022 | 6:03hs.

“Todos los fines de semana pasa algo. Peleas, destrozos, robos. Nos cansamos de hacer denuncias, pero no pasa nada. No tenemos paz, vivimos con miedo”, reflexionó Oscar Vergara, frentista de avenida Picada Vieja y calle Domínguez, de Oberá, sintetizando el sentimiento de los vecinos de la zona.

En la madrugada del último domingo padecieron una serie de hechos vandálicos que grafican la inseguridad que los aqueja, a pesar de que realizaron innumerables denuncias ante la Seccional Cuarta.

Entre los damnificados de los últimos hechos se encuentra Alejandro Bustamante, vendedor de ladrillos que se ubica sobre Picada Vieja, casi Avenida de Las Américas, epicentro de destrozos en varios vehículos y propiedades.

En diálogo con El Territorio, el emprendedor se mostró abatido por el perjuicio económico que le ocasionó la rotura de los parabrisas de dos camiones que utilizan para transportar y exhibir los ladrillos.

Asimismo, al igual que otros vecinos apuntó las responsabilidades hacia los concurrentes a un local nocturno ubicado sobre Avenida de Las Américas donde se consume alcohol sin restricciones, lo que muchas veces deriva en peleas y vandalismo que afecta a los residentes del barrio.

Visiblemente consternado, Bustamante subrayó que “la Policía debería hacer más recorridas porque de madrugada esto es tierra de nadie. Hicimos la denuncia, pero nos dicen que no pueden hacer nada porque no identificamos a los autores. Ya son varias veces que nos roban y hacen daño. Sentimos mucha impotencia”.

En tanto, precisó que en ocasiones anteriores les sustrajeron las baterías de los vehículos y hasta la carga de ladrillos. Todo a un par de cuadras de la Seccional Cuarta.

“Montón de denuncias”

Para completar un cuadro desolador, justo frente al lugar donde estacionan los vendedores de ladrillos se ubica un domo de seguridad monitoreado por la Unidad Regional II de Policía, aunque ante la consulta de este matutino, fuentes de la propia fuerza reconocieron que meses atrás la cámara sufrió un desperfecto y aún no fue reparada.

También sobre Picada Vieja, intersección con calle Alfredo Palacios, reside una familia que el domingo fue víctima de vándalos que destrozaron el ventanal de uno de los locales que alquilan a terceros.

“Estamos hartos de la inseguridad, que pasen y traten de forzar las puertas y hagan daño. El problema es el pool que está sobre la avenida, que es un descontrol total. A veces salen y pelean entre ellos, se tiran cosas; o si no, por pura maldad, van pasando y hacen daño. Hicimos un montón de denuncias, pero es lo mismo que nada”, reflexionó la propietaria del local violentado.

En ese contexto, solicitó que “las autoridades policiales tomen cartas en el asunto, hagan prevención y patrullen más. A nosotros nos ocasionaron un enorme perjuicio, y no fue la primera vez. Cambiar el ventanal nos va a costar como cien mil pesos. Esto no puede seguir pasando”.

Por su parte, otro frentista de avenida Picada Vieja relató un episodio que padeció hace dos meses cuando increpó a dos individuos que estaban orinando en el frente de su casa.

“El perro empezó la ladrar y me levanté. Era como las cuatro de la madrugada y me topé con dos tipos haciendo sus necesidades en el portón de mi casa, a los gritos y risas, como si fuera la gran hazaña. Entonces les grité, pero uno se levantó la remera y tenía un cuchillo, y me dijo que salga a decirle la cara. Llamé a la Policía, pero nunca aparecieron”, lamentó.

Robos a mano armada

Otro aspecto del que alertaron los vecinos de avenida Picada Vieja y zonas aledañas son los reiterados robos a mano armada. Sin ir más lejos, la semana pasada una conocida locutora obereña fue abordada por un individuo que la amenazó con un puñal y el sustrajo el celular.

Bajo la misma modalidad fue asaltado un jubilado que esperaba el colectivo en la parada de acceso al barrio Schuster.

En tanto, semanas atrás un joven fue asaltado por motochorros que lo abordaron sobre avenida Picada Vieja, a una cuadra de la Seccional Cuarta. La denuncia fue radicada por la progenitora, aunque transcurridos varios días la Policía aún no logró dar con los autores del hecho.