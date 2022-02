miércoles 09 de febrero de 2022 | 6:01hs.

El delantero Ricardo Centurión aseguró que dejará la “piel” por San Lorenzo, club al que llegó en este mercado de pases para la próxima Copa de la Liga Profesional tras su paso por Vélez.

“Voy a pagar con la piel el hecho de que San Lorenzo me quiera en este momento”, afirmó el futbolista.

“Quiero y necesito aprovechar esta oportunidad en San Lorenzo. En algunos pasajes de mi carrera no estaba fuerte de la cabeza y sufría, y cuando no estás fuerte de la cabeza te voltea un mosquito”, ironizó y agregó: “Tuve una etapa donde por ejemplo en Boca me iba bien en la cancha y afuera era un desastre. También cuando estuve en Italia extrañaba mucho y me quise volver. Y encima Boca es complejo, se habla todo el día, pero es así: hay que estar preparado en esos clubes”.