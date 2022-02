Eddie Vedder lanza ‘Earthling’, “necesitaba un nuevo color”

miércoles 09 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Eddie Vedder (57) ha anunciado la fecha de lanzamiento para su nuevo disco en solitario. Será este viernes 11 de febrero cuando ‘Earthling’ vea la luz a través del sello Seattle Surf/Republic, más de diez años después desde el anterior ‘Ukele Songs’.

El nuevo trabajo en solitario del líder de Pearl Jam estará disponible en cuatro formatos: vinilo, cassette, CD y edición CD Deluxe.

Producido por Andrew Watt, el álbum cuenta con la colaboración de inmensos artistas como Stevie Wonder, Elton John, Ringo Starr, Glen Hansard, Benmont Tench y la lista sigue con Josh Klinghoffer, músico multiinstrumentista que fue guitarrista de Red Hot Chili Peppers hasta 2019 y el actual baterista de los Chili, Chad Smith.

El legendario vocalista ya ha compartido los sencillos ‘Long Way’; ‘The Haves’, balada estrenada a finales de 2021 y, el más reciente lanzamiento ‘Brother the Cloud’ que fue publicado en enero pasado.

De esta manera, y ante el inminente estreno, en las plataformas de música ya se pueden escuchar los tres sencillos adelanto.

‘Earthling’ contendrá trece tracks con la inconfundible voz de Vedder y el aporte de sus estelares amigos. ‘Brother The Cloud’, el último adelanto de ‘Earthling’, es una melodía rockera con rasgos grunge donde las estrofas se presentan más despojadas y calmas frente a un potente estribillo. Vedder anunció también una gira por Estados Unidos este año a modo de presentación.

Eddie Vedder, nacido el 23 de diciembre de 1964 bajo el nombre de Edward Louis Severson en Illinois, Estados Unidos, desde Seattle y desde los 90 ha logrado difundir el grunge al mundo, legado inigualable de la generación X.

Polémica

Vedder que suele cultivar un perfil bajo y familiar, más ligado a la defensa del medio ambiente, fue noticia estos días por revivir una polémica que fue central en los 90, cuando los nuevos sonidos alternativos, potentes, desencantados y minimalistas, desplazaban de a poco de la escena al llamado hair metal, rimbombante, imponente y plagado de glam.

Así, en una entrevista promocional de su nuevo material otorgada el diario New York Time, el bueno de Eddie se despachó con una retroactiva crítica a la banda Mötley Crüe formada por el bajista Nikki Sixx y el baterista Tommy Lee y sobre todo a lo que representaba cultural y musicalmente: “Lo odiaba”.

Sobre su nuevo trabajo solista explicó: “cuando salen las canciones, generalmente es porque son canciones que me gustaría escuchar. Es como si necesitara un color de pintura que nunca había visto, así que lo mezclo yo mismo. Necesitaba un nuevo color. Esperemos que la gente confíe en mí y le interese los matices de esta búsqueda”.

¿Quién creés que es tu audiencia ahora? ¿Y qué podrían sacar esas personas de tu nueva música?

No sé. La gente me cuenta historias poderosas sobre lo que la música significa para ellos. Cuando la gente me dice esas cosas, yo no siento que deba recibir crédito. Todo lo que puedo hacer es esperar que otras personas aprecien la música que me gusta y que hago. El sueño sigue siendo estar en un grupo que haga giras y grabe música, lo hablamos una vez con Bono (U2) y estuvimos de acuerdo con que las cosas se redujeran si eso permitía que el sueño sobreviviera.

¿Creés que algo de esa generación X, la explosión de la cultura alternativa, se extendió hasta el presente?

Yo en ese tiempo solía trabajar en San Diego cargando equipos en un club y terminaba asistiendo a espectáculos a los que no hubiera elegido ir, de bandas que monopolizaron la MTV de finales de los 80. Las bandas de metal que -estoy tratando de ser amable- yo despreciaba. “Girls, Girls, Girls”, álbum de Mötley Crüe. Lo odiaba. Odiaba cómo hacía que se vieran los muchachos. Odiaba cómo hacía ver a las mujeres. Se sentía tan vacío. Gracias a Dios llegó Guns N’ Roses con otra actitud... Pero estoy dando vueltas para decir que una cosa que aprecié fue que en Seattle y la multitud alternativa, las chicas podían lucir diferente, ser ellas, podían tener su opinión y ser respetadas. Creo que ese es un cambio que duró hasta hoy.

Tras los dichos de Vedder, el bajista Nikki Sixx dobló la apuesta desde Twitter: “Me hizo reír leer cuánto odiaba el cantante de Pearl Jam a Mötley Crüe”, escribió. “Teniendo en cuenta que son una de las bandas más aburridas de la historia, es una especie de cumplido, ¿no?”, dijo y encendió las redes.