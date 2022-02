El “Chavo metalero”: fue meme y ahora protagoniza una serie

miércoles 09 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Phil Claudio González es un cantante y productor musical que encontró la popularidad de forma repentina. Alguien vio una foto suya en Facebook, se dio cuenta de que era parecido al Chavo del 8 y lo transformó en meme.

Tras saltar a la fama como El Chavo metalero -como lo apodaron alrededor del mundo a través de las redes-, lo que vino después todavía lo tiene impactado.

Al oriundo de Ciudadela (Buenos Aires) lo convocaron para grabar una serie basada en el simpático personaje de Chespirito que vivía en un barril, y él aceptó. Se llama El Pibe y es la historia de dos gemelos: uno pobre y huérfano que vive en México, y otro que vive en Argentina y tuvo más suerte porque es un rockstar conocido mundialmente.

“La serie tiene un humor muy sano y absurdo por momentos. Es para que la vea toda la familia. Hicimos nueve capítulos de pocos minutos que se van a utilizar como promoción. Lo hicimos varios productores independientes que somos fanáticos del Chavo del 8”, le confió Gonzalo Rocca -productor y coprotagonista de la ficción- a TN Show.

La historia de Claudio

El hombre que ahora dio sus primeros pasos como actor se dedicó toda su vida a la música. Incursionó en ese mundo cuando era muy chico, jugando con una guitarra de madera y una batería armada con tachos de aceite y ollas. Lo profesional llegó en 1991, cuando debutó como cantante en la banda Rosa Negra.

“Tuvimos un debut que ningún grupo se imaginaría. Tocamos ante 5 mil personas al aire libre y llegamos en un micro de gira. Fue todo muy raro”, recordó Claudio González en una charla con TN Show.

En el 2000 se sumó a Perfectos Extraños, una agrupación de glam metal argentino que originalmente tenía otro nombre y otro líder. Allí estuvo hasta el 2008.

El año pasado reunió a todos los miembros para celebrar las dos décadas, pero la pandemia evitó que eso se pudiera llevar adelante. Sin embargo, después de que su meme de El Chavo Metalero se robara la atención de los usuarios, hizo un concierto por streaming y fue una forma de reencontrarse con su costado musical.

Phil vive al revés. Duerme de día porque a la noche trabaja como productor, actividad que desarrolla hace más de 30 años.

Para sobrevivir económicamente también buscó un puesto en una estación de servicio, pero en 2006, colapsado de tantas responsabilidades, tuvo que tomar una decisión y no hubo dudas. “No tenía tiempo para todas las actividades y elegí producir”, señaló.

Claudio González reveló que también está a cargo de un bar con capacidad para 400 personas en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires.

Además, vende merchandising de una marca conocida mundialmente y hace presencias y videos por su parecido al Chavo.

“Nunca noté que tenía rasgos similares, y tampoco me dijeron algo en la época en la que iba al colegio, pero cuando me veo vestido me doy cuenta de que soy casi idéntico”, concluyó.