Del Potro tuvo su noche más emotiva en el Argentina Open

martes 08 de febrero de 2022 | 22:05hs.

Juan Martín Del Potro vivió una jornada a pura emoción: volvió tras una larga inactividad y cayó ante Federico Delbonis en los 16avos de final del Argentina Open, en el que podría haber sido su último partido profesional, tras luchar contra tantas lesiones.

A pesar de la expectativa reinante, Delpo pudo hacer poco ante Delbonis, que lo superó sin mucha resistencia por 6-1 y 6-3, en una hora y 24 minutos de juego.

Entre lágrimas, sin ocultar la emoción, Del Potro expresó: “La verdad que es un momento que no quería que llegue nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión: hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio. A veces puedo perder. No tengo la fuerza que todos creen”.

“No tengo la fuerza que muchos creen. Lo di todo y este día no quería que llegue nunca. Creo que cumplí todos los sueños en el tenis y lo más difícil de lograr, que es el cariño de la gente. Siento que ya lo di todo. Es un día que no quería que llegara nunca, pero igual lo voy a recordar por toda la vida”, destacó Delpo.

Juan Martín del Potro: "Es un momento que no quería que llegara nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Lo di todo". #TenisEnTyCSports. pic.twitter.com/QcGnMINynG — TyC Sports (@TyCSports) February 9, 2022

“Ahora estoy tranquilo porque mi último partido posiblemente fue en la cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre. Sí, tenía previsto ir a Río. Pero... creo que ya di todo hasta el último punto. Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna después de dos años”, amplió.

A su vez, el tenista tandilense dejó en claro que fue muy especial haber enfrentado a Federico Delbonis, amigo suyo y compañero en la histórica coronación en la Copa Davis 2016: "Es un día que voy a recordar para toda mi vida. No encontré un lugar en el que sea más feliz que acá adentro".

Se quebró en pleno partido