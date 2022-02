Murió en el hospital tras recibir una puñalada en la clavícula

martes 08 de febrero de 2022 | 8:47hs.

Un joven de 22 años falleció el domingo por la noche en el Hospital Samic de Eldorado como consecuencia de una puñalada que recibió en la clavícula tras ser atacado por un sexagenario que al parecer se encontraba alcoholizado y que en ese momento caminaba por las calles del barrio Alta Tensión, del kilómetro 1 de la Capital del Trabajo.

De acuerdo a la reconstrucción que se tiene por parte de la Policía de Misiones en relación a las circunstancias del hecho, trascendió que el ataque se produjo cerca de las 20 y la víctima mortal fue identificada como Cristian Andrés De Souza (22).

El muchacho regresaba a su vivienda junto a familiares cuando en un determinado momento se topó en la calle con su agresor, identificado como Emilio O. (55), quien sin motivo alguno lo habría atacado con un arma blanca.

Según fuentes policiales consultadas, la estocada fue a la altura de la clavícula lo que causó una abundante pérdida de sangre y por lo cual instantes después tuvo que ser trasladado en ambulancia al Hospital Samic local, en donde pese a los esfuerzos de los galenos murió a causa de la severa lesión.

Por otro lado, investigadores añadieron que la lesión punzocortante fue de unos 5 centímetros y afectó “la zona del hueco supraclavicular derecho”.

En tanto, el agresor, con ayuda de vecinos y familiares de la víctima, fue reducido a los pocos minutos en inmediaciones al lugar del ataque y luego fue entregado a efectivos del Comando Radioeléctrico local que lo trasladaron a una dependencia policial de la ciudad.

Se espera que en los próximos días sea llevado a declaración indagatoria por el homicidio ante el Juzgado de Instrucción de Eldorado.

Conmoción vecinal

El ataque con trágico final sacudió a todo el barrio Alta Tensión, de Eldorado. Mucho más aún porque los momentos previos al traslado del chico al hospital fueron filmados por jóvenes que se encontraban en la zona y cuyas imágenes luego llegaron a familiares del fallecido. Esto causó mucha indignación en el entorno de De Souza tras la viralización de la tremenda agresión.

En diálogo con el portal de noticias Norte Misionero, Walter O, suegro de la víctima, comentó: “Estábamos en el hospital recibiendo la noticia de que mi yerno había fallecido y le mandan a la propia familia los videos de que él estaba tirando todo ensangrentado. No puedo creer que la gente tenga tanta maldad de hacer una cosa como esa. No es una joda, es un asesinato, no sé qué le pasa a la gente y cómo pueden filmar a una persona que está muriendo y hacerlo viral”.

Por otro lado, comentó que su familiar estuvo un largo rato muy malherido en la calle: “Después de la hora que estuvo tirado pobrecito ahí, con dos patrulleros mirándolo, pidiendo ayuda, porque él le pidió a los policías que lo auxiliaron porque él se estaba muriendo y solamente lo miraron como si no pasara nada. La ambulancia una hora demoró en venir y no trajo nada, solamente le pusieron agua oxigenada en la herida, no había médicos solamente un camillero que fue a buscar a una persona que estaba muriendo, no puedo creer”.

También mencionó que fue él quien redujo al agresor ante la inacción de todos los vecinos que estaban en la zona. “Había más de 500 personas en la calle y nadie fue capaz de agarrar al asesino. Yo corrí y gracias a un muchacho que lo atajó le pude agarrar, le pegué con un garrote porque él me tiró dos puñaladas, y ahí con un palo le pegué en la cabeza, cuando un vecino me dio una soga lo até”, relató.

Por su parte, Estefani, pareja del joven, relató parte de los minutos previos al ataque. “Nosotros veníamos de la carrera de caballos y el hombre (detenido) estaba peleando con un muchacho que se llama Francisco, él estaba cruzando, pensó que el hombre le iba a pasar la mano, le agarró y le hincó, así nomás. Fue a pegarle una piña al amigo y ahí le hincó a él, le pegó una piña y empezó a correr con el cuello ensangrentado y el hombre le corría atrás con el puñal”, revivió la secuencia mortal la joven.

“No sé por qué le hincó a él si vio bien que él no era, él no le hizo nada. Fue corriendo y nadie le ayudó, está vivo, todos vieron que él estaba vivo, se movía y nadie lo ayudó, murió en la ambulancia llegando al Samic”, agregó la mujer.

Antecedente cercano

Tras lo sucedido en el barrio Alta Tensión, ya son dos las víctimas de homicidio en lo que va del año en Eldorado.

El otro hecho de sangre se produjo el pasado viernes 28 de enero en el barrio 20 de Junio, en donde Sergio Gularte (30) también fue ultimado a causa de una certera estocada en una calle interna del citado barrio.

El ataque fue captado por la cámara de seguridad de una vivienda de la zona y por este hecho fue detenido un joven de 19 años conocido con el apodo de Nego, quien desde hacía un tiempo no tenía una buena relación con la víctima. El joven implicado fue llevado a declaración indagatoria días atrás y se abstuvo de declarar, por lo que fue imputado por homicidio simple, calificación que en caso de confirmarse en debate oral podría representar penas de entre 8 y 25 años de cárcel.